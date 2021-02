"Esti un prost, cu un look furat!" Scandalul dintre Zlatan si LeBron a luat amploare! Un fost star din NBA il FACE PRAF pe fotbalist

Tensiunea dintre Ibra si LeBron a pornit dupa ce suedezul i-a spus baschetbalistului sa lase politica si sa-si vada de sport.

Suedezul a spus ca e de parere ca persoanele foarte cunoscute din sport nu trebuie sa se implice in activitati socio-politice si a facut referire la superstarul lui LA Lakers, LeBron James.

"E fenomenal ce face LeBron. Dar nu-mi place cand persoane care au acest status in sport se implica, in acelasi timp, si in politica. Adica, fa ce faci tu bine. Tine-te de ceea ce faci. Eu, de exemplu, joc fotbal pentru ca asta stiu sa fac.

Daca eram politician, faceam politica. Asta este greseala pe care o fac oamenii faimosi. Stai departe de chestiile astea, pentru ca nu arata deloc bine din exterior", a declarat Zlatan, intr-un interviu pentru Discovery Suedia.

Raspunsul lui James nu s-a lasat asteptat, iar acesta a spus ca se implica si ca-si va folosit numele, fiindca el considera ca asa e corect.

"Nu as putea sa fiu tacut niciodata despre problemele societatii. Toti oamenii din jurul meu stiu cum sunt eu. Imi voi folosi platforma pentru a vorbi si a-mi face mesajul inteles. Asa am fost crescut, asa cred ca este bine!", a spus Lebron James, pentru nbcnews.

In apararea lui Lebron a sarit si Baron Davis, fost nume important in NBA, care l-a criticat in termini duri pe Zlatan Ibrahimovic.

"Zlatan, stai departe de Los Angeles. Galaxy e varza oricum. Iar tu esti prost ca naiba. Ia-ti look-ul ala furat de la Zohan si da-i-l inapoi lui Adam Sandler. Iar acum lasa 'Regele' (King este porecla lui LeBron James) sa vorbeasca!", a spus Baron Davis, fost jucător în NBA, conform celor de la clutchpoints.com.