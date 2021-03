Aparitie FABULOASA a lui Zlatan la Sanremo! "Zlatan, sunt 26 de artisti!" "Nu, sunt 22. Pe restul trimiteti-i la Liverpool, ca ei cauta 4 fundasi!" :))

Zlatan Ibrahimovici e invitatul special al festivalului de la Sanremo, care se desfasoara intre 2 si 6 martie.

"Buna seara Italia, este o onoare pentru mine sa fiu aici. Este, de asemenea, o onoare sa ma aveti pe mine aici. In mod normal ma simt mare, puternic, dar aici ma simt mic. Dar intotdeauna mai mare si mai puternic decat voi!", a fost discursul de deschidere al lui Ibrahimovic, care a starnit hohote de ras.

Glumele starului de la Milan au continuat. Ibrahimovic s-a distrat pe seama situatiei lui Liverpool, grav lovita de accidentari in ultimele luni.

"La festivalul Zlatan avem 22 de artisti, 11 contra 11, altfel nu e regulamentar. O sa vand 4, Liverpool cauta fundasi, ii trimitem acolo. Sau pot sa-i duc in gradina si sa-i las sa munceasca. Am o problema si cu scena. Nu e buna. E facuta pentru oameni mici, ca tine (i se adreseaza prezentatorului, Amadeus). Eu am nevoie de o scena care sa fie 105 pe 68, ca San Siro. Altfel, festivalul e anulat din punctul meu de vedere", a spus Ibrahimovic.

Ibra a reusit sa-i si emotioneze pe privitori. A anuntat in direct ca toti banii pe care-i va obtine ca urmare a contractului cu organizatorii festivalului vor fi donati.



Ibra en San Remo: "traje las nuevas reglas, ahora son 22 participantes".

"Pero Ibra, son 26 cantantes ya"

Ibra:"vendeselos al Liverpool q está buscando 4 defensores"

