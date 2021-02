ACUM Milan 0-3 Inter | Ai vazut asta, Zlatan? Gol superb marcat de Lukaku in poarta lui Donnaruma

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre AC Milan si Inter pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

AC Milan 0-3 Inter

Min. 66: Goool Inter! Lukaku inscrie cu un sut frumos la coltul scurt din marginea careului!

Min. 57: Goool Inter! Lautaro Martinez face 'dubla' din sase metri din pasa lui Eriksen!

Min 5: GOOOOL INTER! Lautaro Martinez deschide scorul din pasa lui Lukaku!

Min. 1: A inceput meciul!

Echipele de start:





AC Milan si Inter se intalnesc in etapa cu numarul douazeci si trei din Serie A. Echipa lui Pioli vine dupa doua meciuri fara victorie, in timp ce Inter nu a mai pierdut ultimele trei meciuri jucate.

Echipa lui Conte este lider in Serie A, urmata de AC Milan.

Ultima intalnire dintre cele doua s-a incheiat cu un real scandal, dupa ce Lukaku si Ibrahimovic s-au luat la cearta. Cei doi s-au incaierat atat pe teren, cat si in drumul spre vestiare la pauza, amenintandu-se!

Zlatan a fost eliminat in a doua repriza in acel meci, iar Inter s-a calificat in semifinalele Cupei, dupa ce a invins cu 2-1.