Doamneeee, ce-a facut Haaland?!!? E Zlatan CURAT! Gol FAAAAABULOS in derby-ul URIAS cu Schalke! Milioane de oameni vorbesc despre un gol ISTORIC! VIDEO

Erling Haaland nu poate fi oprit!

Dupa dubla de la Sevilla, din Champions League, Haaland a marcat un gol MONDIAL pentru Borussia in superderby-ul cu Schalke!



In minutul 45 al jocului, Haaland a inventat o executie din manualul lui Zlatan si a facut 2-0. Assistul a venit de la Sancho, marcatorul primului gol al partidei!



Borussia n-a avut mila de rivala ei! Guerreiro a facut 3-0 in minutul 60, apoi Haaland a inchis tabela: 4-0! Erling a ajuns la 17 goluri in 17 meciuri jucate in acest sezon pentru Borussia!

Dupa victoria din derby, Borussia urca pe 5 in Bundesliga, dar e in continuare la 6 puncte in spatele zonei Champions League a clasamentului. Schalke e ultima, cu doar 9 puncte, la tot atatea distanta de salvarea de la retrogradare.