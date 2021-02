Sunt imaginile care fac inconjurul lumii! Ce a facut Zlatan imediat dupa ce Lukaku a URLAT in fata lui la gol

Duelul dintre cele doua mari rivale a avut in prim plan 'razboiul' de la distanta dintre Zlatan Ibrahimovic si Romelu Lukaku. Cei doi au avut un conflict aprins in meciul din Cupa Italiei de acum trei saptamani.

Duelul celor doi 'colosi' a fost castigat de Lukaku. Nu numai ca echipa belgianului s-a impus categoric, insa atacantul Interului a si inchis tabela cu un gol frumos de la marginea careului.

DOES THIS COUNT AS A BIG GAME???? @RomeluLukaku9 taking his dog Rpmagnoli for a walk as usual

???? ???? ???? pic.twitter.com/nsS9pliHiE