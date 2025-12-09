Popescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în partida România - Austria (1-0), iar acum se luptă pe două fronturi: recuperarea fizică și incertitudinea contractuală. Deși finanțatorul roș-albaștrilor a transmis public că înțelegerea scadentă în vara lui 2026 nu va fi prelungită, apărătorul refuză să cedeze și speră să revină cât mai curând în angrenajul echipei.



„Sunt mulţumit de ceea ce am realizat în acest an şi încerc să revin cât mai repede pentru a-mi depăşi parcursul anul viitor. Sunt pe un trend ascendent. Trecem printr-o perioadă de acumulare, am mult de muncă şi trebuie să lucrăm cu răbdare. Am senzaţia că putem face mai multe în acest moment, dar nu trebuie să grăbim nimic. Suntem bine şi sperăm la mai bine. Avem nevoie să ajungem în play-off, unde va fi un alt nivel de competiţie. Sunt foarte bine mental şi am oameni lângă mine care mă susţin. Familia mă ajută să nu mă concentrez pe lucrurile negative. La muncă, lucrez cu Ovidiu Kurti, care m-a ajutat enorm şi datorită căruia sunt în situaţia în care mă aflu acum. Sunt mulţumit de unde sunt. Sper cât mai repede să revin. Dacă ar fi după mine, aş intra mâine. Nu am stabilit o dată exactă, dar cred că în primăvară, în jurul lunii martie, eventual până la mijlocul lunii, aş putea reveni pe teren”, a spus Mihai Popescu.



Ținta supremă: Campionatul Mondial din 2026



Chiar dacă situația sa la club este una delicată, fiind pe „lista neagră” a patronului, Mihai Popescu nu și-a pierdut speranța de a prinde lotul României pentru turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada. Fundașul, care a bifat șapte selecții și a debutat sub comanda lui Mircea Lucescu, a dezvăluit că ține legătura cu selecționerul.



„Gândul meu este şi va fi la naţională. În primul rând, vreau ca echipa să se califice. Le urez multă baftă şi îi voi susţine, chiar dacă nu voi face parte din lot, de acasă, la televizor, cu mare drag. Cred că vor face tot ce pot pentru a duce România din nou la Mondial. Pe hârtie, barajul pare mai greu, dar trebuie să trecem mai întâi de Turcia, apoi să vedem cu cine vom juca în finala play-off-ului. Sperăm să avem două meciuri bune pentru a ne califica la Mondial. Am vorbit de multe ori cu Mircea Lucescu şi îi mulţumesc pentru mesajele şi telefoanele de încurajare. Am fost chemat să susţin echipa înainte de ultima acţiune şi am discutat despre ce va urma pentru mine şi pentru naţională. Le urez multă baftă şi sper să ne vedem cu bine”, a mai adăugat apărătorul campioanei.



Mihai Popescu a bifat 19 meciuri în tricoul campioanei în acest sezon și are o cotă de piață de un milion de euro, potrivit Transfermarkt.

