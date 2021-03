Zlatan a cantat cu Mihajlovic la Sanremo! Momentul fabulos la care se uita toata planeta! Ce au putut sa faca pe scena

Zlatan Ibrahimovic si antrenorul Sinisa Mihajlovic au facut spectacol la Sanremo.

Cei doi au participat la Festivalul Cantecului, iar antrenorul Bolognei a vorbit despre prietenia cu starul lui AC Milan. Ulterior, ce doi au cantat, alaturi de Fiorello si Amadeus, melodia 'Io vagabondo'. Imaginile au devenit virale pe internet.

Inainte de a canta, Mihajlovic a vorbit despre boala cu care a fost diagnosticat in vara anului 2019, leucemie mieloida acuta, dar si despre cum s-a facut bine. Antrenorul a amintit si de momentul in care a incercat sa-l transfere pe Ibrahimovic la Bologna, fiind refuzat din cauza ofertei celor de la AC Milan.

Zlatan a povestit cum a incercat tehnicianul sa-l convinga sa se transfere, folosindu-se in gluma de boala sa. Fotbalistul a zis ca l-a sunat imediat ce a aflat de boala pe Mihajlovic, caruia i-a spus ca e gata oricand sa faca orice are nevoie, iar antrenorul i-a raspuns: "Am nevoie de un atacant puternic".