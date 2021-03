Ibrahimovic le-a INCHIS gura tuturor la Sanremo: "Va spun tuturor: puteti fi Zlatan!" Discursul cu care a emotionat planeta

Zlatan Ibrahimovic (39 ani) a fost co-prezentator la festivalul de la Sanremo.

Cunoscut pentru aparitiile sale inedite, Zlatan a fost protagonist in fiecare seara a festivalului. De la vestimentatie, pana la modul in care a cantat, atacantul suedez a fost ca intotdeuna o adevarata aparitie, ridicandu-se la nivelul asteptarilor.

Criticat pentru ca a ales sa participe la festival in ciuda momentului dificil prin care AC Milan trece, Ibrahimovic le-a raspuns celor care l-au contestat cu un discurs emotionant.

"Toata lumea l-a cunoscut pe Zlatan dinaintea festivalului, deci de ce a venit Zlatan aici? Deoarece ii plac provocarile, adrenalina. Daca nu te provoci, nu poti castiga. Am jucat 945 de meciuri in cariera, le-am castigat pe majoritatea, insa nu pe toate. Am castigat 11 titluri, insa am si pierdut cateva. Am castigat numeroase trofee, dar am si pierdut.

Sunt Zlatan chiar si daca nu castig fiecare meci. Sunt Zlatan si atunci cand castig, dar si cand pierd. Am inscris multe goluri, dar am si ratat cateva. Destul de putine.

Esecul nu este opusul succesului, face parte din el. Sa stai si sa nu faci nimic este cel mai mare esec. Daca Zlatan poate face o greseala, poti si tu, cel mai important este sa faci diferenta zilnic: efort, dedicare, perseverenta si concentrare.

Ma aflu aici pentru a va spune ca, intr-un mod mai redus, puteti fi Zlatan. Multumesc Italiei, cea de-a doua casa a mea", a spus Zlatan.

Monologue de Zlatan lors de la dernière soirée à #Sanremo : “J’ai marqué plus de 500 buts mais j’en ai raté quelques-uns. J’ai gagné des Coupes mais j’en ai perdu quelques-unes (...) L’échec n’est pas le contraire du succès, c’est une partie du succès”pic.twitter.com/wKmQxraeeh — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 6, 2021