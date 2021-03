TRAUMA fara Zlatan! Milan a egalat pe Udinese in ultimul minut de prelungiri! Faza care face inconjurul lumii: ce s-a intamplat in minutul 48

Fara Ibrahimovic accidentat, Milan a reusit doar un egal pe teren propriu cu Udinese, scor 1-1.

In minutul 48 a avut loc una din fazele sezonului din Serie A. Alessio Romagnoli a avut o interventie fabuloasa pe linia portii dupa ce Donnaruma fusese depasit.

Becao a deschis scorul in minutul 68 din pasa lui Rodrigo de Paul si Udinese a fost foarte aproape de o victorie uriasa pe San Siro.

Kessie a fost salvatorul echipei antrenate de Stefano Pioli. Mijlocasul defensiv ivorian a inscris in ultimul minut al prelungirilor din penalty si o pastreaza pentru un moment pe Milan in lupta pentru titlu in Serie A.

Milanezii s-au apropiat la 3 puncte de marii rivali de la Inter, care au insa un meci mai putin disputat.