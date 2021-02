"Dio, Diooooo!" Lukaku, NEBUNIE in fata lui Zlatan dupa ce a facut 3-0 cu Milan! E faza care face inconjurul lumii! Ce a inceput sa TIPE in fata camerei

Disputa dintre Zlatan si Lukaku, inceputa in Cupa Italiei, a continuat la derby-ul din campionat!

Lukaku a facut 3-0 in minutul 66 al socului de pe Meazza dupa o actiune personala superba.

Dupa ce a marcat, belgianul s-a dus in apropierea coltului terenului si a inceput sa tipe in directia adversarilor. "Dio, Dio" - a urlat Lukaku, facand referire la declaratia data de Zlatan acum cateva saptamani in care spunea ca el e 'zeul' orasului.

Inter a batut-o grav pe Milan, 3-0, si e prima in Serie A dupa 23 de etape. Echipa lui Conte are acum 4 puncte peste rivla din oras si nu mai putin de 11 fata de Juventus, care are insa doua meciuri mai putin jucate in acest moment.