LIVE TEXT PSV Eindhoven - Atletico Madrid, de la 22:00. Dennis Man, față în față cu ”zidul” lui Diego Simeone!

PSV Eindhoven - Atletico Madrid, de la 22:00. Dennis Man, față &icirc;n față cu &rdquo;zidul&rdquo; lui Diego Simeone! Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida dintre PSV Eindhoven și Atletico Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Dennis ManDiego SimeonePSV EindhovenAtletico MadridChampions League
Din articol

PSV Eindhoven - Atletico Madrid

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, PSV Eindhoven și Atletico Madrid se întâlnesc în etapa a șasea din ”faza ligii”, grupa unică din UEFA Champions League.

Dennis Man dă piept cu ”zidul” lui Diego Simeone: până acum, în cele cinci meciuri jucate în UCL (ultimele patru ca titular), românul a înscris două goluri.

PSV vine după victoria istorică de pe Anfield, 4-1 cu Liverpool

În ultimul meci din competiție, PSV Eindhoven a învins-o fără drept de apel pe Liverpool chiar pe Anfield, scor 4-1.

Conform Football Meets Data, după victoria cu Liverpool, șansele ca PSV Eindhoven să încheie faza principală între primele 24 de echipe au crescut cu 32%, ceea ce înseamnă că se numără printre echipele favorite să joace play-off-ul de calificare în optimi.

Clasamentul LIVE din UEFA Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care își acoperă fața atunci când este în public
Leonardo DiCaprio a dezvăluit motivul pentru care &icirc;și acoperă fața atunci c&acirc;nd este &icirc;n public
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă &icirc;n această seară &icirc;n Champions League! Meciurile &icirc;ncep de la 17:30
Barcelona, Bayern, Chelsea, Tottenham și Marseille joacă în această seară în Champions League! Meciurile încep de la 17:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă

Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: &rdquo;Are lot bun, ar trebui să iasă campioană&rdquo;

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

&bdquo;Tricolorii&rdquo; au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026

„Tricolorii” au primit vestea! S-a schimbat regulamentul la Cupa Mondială din 2026



Recomandarile redactiei
&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul &icirc;n play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: &bdquo;Am o rețetă!&rdquo;
Iftime nu s-a ascuns: vrea FCSB-ul în play-off! Motivul invocat de patronul lui FC Botoșani: „Am o rețetă!”
Arne Slot, decizie radicală &icirc;nainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Arne Slot, decizie radicală înainte de Inter - Liverpool: e OUT din echipă!
Moment de pus &icirc;n ramă, cu rivalii la titlu &icirc;n prim-plan
Moment de pus în ramă, cu rivalii la titlu în prim-plan
&bdquo;Nu e adevărat&rdquo; Sorana C&icirc;rstea, despre noua generație &icirc;n tenis: cum s-a schimbat atmosfera &icirc;n vestiar
„Nu e adevărat” Sorana Cîrstea, despre noua generație în tenis: cum s-a schimbat atmosfera în vestiar
Alte subiecte de interes
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Veste nesperată pentru Horațiu Moldovan! Spaniolii au anunțat decizia lui Diego Simeone
Veste nesperată pentru Horațiu Moldovan! Spaniolii au anunțat decizia lui Diego Simeone
A rupt plasele &icirc;n ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru &icirc;nainte de &rdquo;dubla&rdquo; dintre FCSB și LASK Linz
Ce au scris olandezii despre transferul lui Darius Olaru înainte de ”dubla” dintre FCSB și LASK Linz
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: &rdquo;Nu poți să faci așa&rdquo;
Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a auzit că Darius Olaru e dorit de PSV Eindhoven: ”Nu poți să faci așa”
CITESTE SI
Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Unde se află &bdquo;California de Europa&rdquo;. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

&bdquo;Cadou&rdquo; de la &bdquo;moș&rdquo; Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește &icirc;nghețarea salariilor și &icirc;n 2026

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!