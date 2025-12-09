LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, PSV Eindhoven și Atletico Madrid se întâlnesc în etapa a șasea din ”faza ligii”, grupa unică din UEFA Champions League.

Dennis Man dă piept cu ”zidul” lui Diego Simeone: până acum, în cele cinci meciuri jucate în UCL (ultimele patru ca titular), românul a înscris două goluri.

PSV vine după victoria istorică de pe Anfield, 4-1 cu Liverpool



În ultimul meci din competiție, PSV Eindhoven a învins-o fără drept de apel pe Liverpool chiar pe Anfield, scor 4-1.

Conform Football Meets Data, după victoria cu Liverpool, șansele ca PSV Eindhoven să încheie faza principală între primele 24 de echipe au crescut cu 32%, ceea ce înseamnă că se numără printre echipele favorite să joace play-off-ul de calificare în optimi.

