Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”

Scorul final al meciului FC Botoșani - Rapid 1-1 a fost decis după un moment controversat. În minutul 90, Marian Barbu a dictat penalty, după ce Andrei Dumiter a căzut în careu după un duel cu Alex Pașcanu. Arbitrul a decis, de asemenea, să îl elimine pe fundașul central al giuleștenilor.
Reacția lui Alex Pașcanu după FC Botoșani - Rapid
Sebastian Mailat a transformat ulterior lovitura de pedeapsă din două încercări, după ce VAR a intervenit la prima sa ratare, constatând că Dina Grameni a intrat în careu înaintea execuției.
La flash-interviu, Alex Pașcanu și-a asumat vina pentru penalty-ul provocat, însă a precizat că Andrei Dumiter a rezistat tot meciul la contacte mai dure. Fundașul alb-vișiniilor a spus ironic că i-a plăcut cum a căzut Dumiter, când a simțit o mână pe el.
„Un șut la poartă, după care a plecat atacantul prin spate. Din instinct, am pus mâna pe el. Cade... dacă e ușor sau nu, să o zică el. Tot meciul au fost contacte dure și a rămas în picioare.
Mi-a plăcut. A simțit o mână pe el și a căzut. Greșeala mea, îmi asum. Din păcate, plecăm doar cu un punct”, a declarat Alex Pașcanu, după partida FC Botoșani - Rapid 1-1.
Caseta meciului
Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania lui FC Botoşani, în etapa a doua a Superligii.
- FC Botoşani: Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye - 46') - E. Papa (De Vega - 46'), C. Petro (Bodişteanu - 83') - Mitrov (Markovic - 74'), Ongenda, Mailat - Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru
- Rapid: Aioani - Ciobotariu (Graovac - 83'), Paşcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar (Dobre - 53'), Bubanja - Moruţan (El Sawy - 62'), Jambor (Burmaz - 62'), Petrila (Kamara - 62'). Antrenor: Daniel Pancu
- Cartonaşe galbene: Papa (24'), Ilas (76'), Miron (84'), Diarra (90+7'), Ongenda (90+7') / Vulturar (23'), Kramer (40'), Ciobotariu (55'), Dobre (77'), Paşcanu (80'), Bubanja (90+4')
- Cartonaş roşu: Paşcanu (87')
- Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu
- Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete
- Observator de arbitri: Sorin Boca
- Au marcat: Mailat 90+1' / Petrila 45'
După două etape, Rapid ocupă locul doi în Superligă, cu patru puncte. FC Botoșani se află pe poziția a 13-a, la două „lungimi” distanță față de giuleșteni. Doar FCSB are punctaj maxim.