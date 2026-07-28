Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”

Scorul final al meciului FC Botoșani - Rapid 1-1 a fost decis după un moment controversat. În minutul 90, Marian Barbu a dictat penalty, după ce Andrei Dumiter a căzut în careu după un duel cu Alex Pașcanu. Arbitrul a decis, de asemenea, să îl elimine pe fundașul central al giuleștenilor.

Reacția lui Alex Pașcanu după FC Botoșani - Rapid

Sebastian Mailat a transformat ulterior lovitura de pedeapsă din două încercări, după ce VAR a intervenit la prima sa ratare, constatând că Dina Grameni a intrat în careu înaintea execuției.

La flash-interviu, Alex Pașcanu și-a asumat vina pentru penalty-ul provocat, însă a precizat că Andrei Dumiter a rezistat tot meciul la contacte mai dure. Fundașul alb-vișiniilor a spus ironic că i-a plăcut cum a căzut Dumiter, când a simțit o mână pe el.