Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”

Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut” Superliga Alex pascanu
Alexandru Hațieganu
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Cum a comentat Alex Pașcanu (27 de ani) faza în care a provocat un penalty spre finalul meciului FC Botoșani - Rapid.

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Scorul final al meciului FC Botoșani - Rapid 1-1 a fost decis după un moment controversat. În minutul 90, Marian Barbu a dictat penalty, după ce Andrei Dumiter a căzut în careu după un duel cu Alex Pașcanu. Arbitrul a decis, de asemenea, să îl elimine pe fundașul central al giuleștenilor. 

Reacția lui Alex Pașcanu după FC Botoșani - Rapid 

Sebastian Mailat a transformat ulterior lovitura de pedeapsă din două încercări, după ce VAR a intervenit la prima sa ratare, constatând că Dina Grameni a intrat în careu înaintea execuției. 

La flash-interviu, Alex Pașcanu și-a asumat vina pentru penalty-ul provocat, însă a precizat că Andrei Dumiter a rezistat tot meciul la contacte mai dure. Fundașul alb-vișiniilor a spus ironic că i-a plăcut cum a căzut Dumiter, când a simțit o mână pe el.  

Alex Pașcanu

  • Conferinta rapid alex pascanu 090725
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Conferinta rapid alex pascanu 090725
Alex pascanu
Alex Pașcanu / Foto: facebook.com/FCRapid1923oficial
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„Un șut la poartă, după care a plecat atacantul prin spate. Din instinct, am pus mâna pe el. Cade... dacă e ușor sau nu, să o zică el. Tot meciul au fost contacte dure și a rămas în picioare. 

Mi-a plăcut. A simțit o mână pe el și a căzut. Greșeala mea, îmi asum. Din păcate, plecăm doar cu un punct”, a declarat Alex Pașcanu, după partida FC Botoșani - Rapid 1-1.

Caseta meciului

Rapid a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în deplasare, în compania lui FC Botoşani, în etapa a doua a Superligii.

  • FC Botoşani: Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Creţ (Bayeye - 46') - E. Papa (De Vega - 46'), C. Petro (Bodişteanu - 83') - Mitrov (Markovic - 74'), Ongenda, Mailat - Dumiter. Antrenor: Marius Croitoru
  • Rapid: Aioani - Ciobotariu (Graovac - 83'), Paşcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar (Dobre - 53'), Bubanja - Moruţan (El Sawy - 62'), Jambor (Burmaz - 62'), Petrila (Kamara - 62'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Papa (24'), Ilas (76'), Miron (84'), Diarra (90+7'), Ongenda (90+7') / Vulturar (23'), Kramer (40'), Ciobotariu (55'), Dobre (77'), Paşcanu (80'), Bubanja (90+4')
  • Cartonaş roşu: Paşcanu (87')
  • Arbitri: Marian Barbu – Ioan Corb, Marius Badea – Cristian Moldoveanu
  • Arbitri VAR: Florin Andrei, Andrei Chivulete
  • Observator de arbitri: Sorin Boca
  • Au marcat: Mailat 90+1' / Petrila 45'

După două etape, Rapid ocupă locul doi în Superligă, cu patru puncte. FC Botoșani se află pe poziția a 13-a, la două „lungimi” distanță față de giuleșteni. Doar FCSB are punctaj maxim. 

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