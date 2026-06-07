Mai multe echipe bune din Europa îl vor pe Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic se întoarce la Bayern Munchen, după împrumutul la FC Heidenheim. Acesta a strâns 34 de meciuri și 2 goluri pentru echipa care a retrogradat în 2.Bundesliga, iar FCB i-a propus prelungirea contractului. Internaționalul de tineret german intră în ultimul an de contract și, în cazul în care nu se va ajunge rapid la o înțelegere pentru prelungirea acestuia, va fi scos la vânzare.

Clubul bavarez nu i-a putut oferi garanții că va fi titular în stagiunea viitoare, dar Vincent Kompany crede că poate fi un jucător util în momentele de rotație a cadrelor, situație cu care fotbalistul ar putea să nu fie de acord.

De transferul său s-au arătat interesate, în ultima lună, PSV Eindhoven, Werder Bremen, FC Augsburg, VfB Stuttgart, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Fulham FC, Brentford FC și Aston Villa. De remarcat că acesta este un jucător polivalent și poate acoperi și postul de extremă stânga pe care joacă Dennis Man. El ar putea fi inclus într-un schimb cu Ismael Saibari.

Arijon Ibrahimovic nu este rudă cu Zlatan Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic (20 de ani) este născut la Nuremberg (Bavaria) din părinți de origine albanezo-kosovară, proveniți din orașul Prizren. S-a format la juniorii cluburilor Tuspo Nurnberg, Greuther Furth, FC Nurnberg și Bayern Munchen, iar la nivel de seniori a jucat pentru Bayern Munich II (2022-2025), Bayern Munchen (2023, 2025), Frosinone (2023-2024 / împrumutat), Lazio Roma (2025 / împrumutat) și FC Heidenheim (2025-2026 / împrumutat).

Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Germaniei (U16, U17, U18, U19, U20, U21), țară pe care a ales-o în detrimentul Albaniei și Kosovo. Deși are același nume de familie, Ibrahimovic nu are nicio legătură de rudenie cu fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic, al cărui tată este bosniac musulman. Poate juca ca mijlocaș ofensiv, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 10 milioane de euro.

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