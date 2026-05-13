Bayern, „surpriză neplăcută“ pentru Harry Kane! Unul din cei mai buni atacanți din lume, la un pas de bavarezi

În presa internațională au început să apară deja informații legate de mutările pe care intenționează să le facă Bayern în vară, iar printre cei doriți se află și atacantul Dusan Vlahovic!

În acest sezon, Bayern Munchen a cucerit al 35-lea său titlu de campioană a Germaniei şi al 13-lea în ultimele 14 sezoane. Bavarezii au ajuns, de asemenea, până în semifinalele Ligii Campionilor, unde au jucat împotriva PSG. În Cupa Germaniei, echipa antrenată de Vincent Kompany va disputa finala, pe 23 mai, în compania celor de la Stuttgart.

De câteva luni, Dusan Vlahovic a fost asociat cu mai multe echipe importante, iar în contextul în care a intrat în ultimele luni de contract cu Juventus despărțirea părea iminentă. Dorit și de Barcelona, se părea apoi că Vlahovic va semna un nou contract cu Juventus.

Vlahovic are 66 de goluri și 16 pase decisive în 166 de meciuri pentru Juventus, iar cota sa de piață este estimată la 35 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Sârbul are cel mai mare salariu de la Juventus: câștigă anual 12 milioane de euro pe sezon, dublu față de Marcus Thuram de la Inter Milano.

Oficialii lui Bayern s-ar fi întâlnit cu tatăl lui Dusan Vlahovic

Se pare că până la urmă Vlahovic nu va mai semna cu Juventus prelungirea acordului, iar Bayern a aflat acest lucru! Astfel, potrivit publicației italiene Corriere dello Sport, reprezentanții campioanei Germaniei au avut, recent, o întâlnire secretă cu tatăl atacantului!

Salariul său ar putea fi la nivelul de la Juventus, de 12 milioane de euro pe an, conform primelor informații pe surse.