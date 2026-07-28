După meci, Mihai Stoica s-a arătat nemulțumit de starea gazonului și a anunțat că va fi ultimul meci pe care FCSB îl va disputa pe stadionul din Ghencea, urmând să se mute, cel mai probabil, pe Arcul de Triumf, acolo unde joacă și rivala Dinamo.

După discursul dur al managerului general de la FCSB, a venit și replica din partea Stelei, prin vocea lui Adrian Bumbescu (66 de ani), cel care ocupă funcția de consilier tehnic în cadrul clubului.

Adrian Bumbescu, replică pentru FCSB: ”Să se mute”

Legenda Stelei spune că cei din club au protejat gazonul cu câteva zile înainte de meciul FCSB-ului, motiv pentru care echipa lui Daniel Oprița a disputat două meciuri amicale pe alt teren.

”Din contră, pe noi nu ne-au lăsat să jucăm vreo două meciuri amicale ca să protejăm terenul. Se ocupă și angajații care se ocupă și de terenurile adiacente.

Dacă nu le merge bine acolo, să schimbe terenul. Să se mute, că nu sunt prea binevenți în Ghencea”, a spus Adrian Bumbescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Dacă se va califica în faza următoare a competiției, FCSB va înfrunta câștigătoarea ”dublei” dintre NK Aluminij - Dinamo City (1-1 în tur).

Ce a spus MM Stoica: ”Nu se poate juca fotbal”

”Ne-a dezavantaj terenul, e pentru ultima dată când ne va mai dezavantaja. Nu este teren de fotbal! Nu vom mai juca acolo, nu în condițiile astea. Ăsta nu e teren de fotbal! Era mai rău decât a fost cu Pitești.

Nu am nimic de reproșat nimănui, nu sunt de vină cei care administrează stadion, dar am înțeles că era o ciupercă și noi nu mai putem să jucăm acolo.

Nu se poate juca fotbal! Soluția e să jucăm pe alt stadion, probabil că pe Arcul de Triumf. Nu vrem în afara Bucureștiului”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

REZUMAT - FCSB - FC Auda 2-3 (meciul tur)