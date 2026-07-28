Chelsea negociază două transferuri de impact din Premier League!

Chelsea negociază două transferuri de impact din Premier League! Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea, discuţii pentru transferurile lui Danny Welbeck şi Jordan Henderson.

TAGS:
ChelseaPremier LeaguetransferuriTransfer
Din articol

Chelsea poartă discuţii pentru transferul atacantului de la Brighton, Danny Welbeck, şi a mijlocaşului Jordan Henderson de la Brentford, anunţă BBC.

Danny Welbeck și Jordan Henderson ar putea fi transferați de Chelsea

Welbeck, în vârstă de 35 de ani, este dornic să se transfere la Stamford Bridge, iar conducerea Chelsea este optimistă că se va ajunge la un acord.

„The Blues” caută jucători cu experienţă, recunoscând că modelul lor de a transfera tineri jucători are nevoie de o „ajustare” – conform declaraţiilor influentului proprietar Behdad Eghbali din luna aprilie – iar Welbeck ar putea fi o alegere potrivită.

El a marcat 13 goluri în campionat în 37 de meciuri pentru Brighton în sezonul trecut, un record personal, ajungând la un total de 51 de goluri în 201 de meciuri de când s-a transferat de la Watford în 2020.

Brighton a refuzat să comenteze.

Danny Welbeck și Jordan Henderson, aproape de Chelsea

  • Gettyimages 2285676293
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Welbeck a semnat o prelungire a contractului pe 12 luni în martie, actualul său contract fiind valabil până la sfârşitul sezonului 2026-27.

Situația lui Henderson

Mijlocaşul englez Henderson, în vârstă de 36 de ani, mai are un an din contractul cu Brentford, însă „Bees” sunt dispuşi să-i permită plecarea prin transfer liber.

Henderson a disputat 34 de meciuri în toate competiţiile pentru Brentford în sezonul trecut, după ce s-a transferat de la Ajax.

A jucat o singură dată ca rezervă pentru Anglia la Cupa Mondială, înainte de a-şi fractura braţul căzând peste panourile publicitare în timp ce sărbătorea victoria din optimile de finală împotriva Mexicului.

Viitor incert pentru Joao Pedro

Există semne de întrebare cu privire la viitorul mai multor atacanţi ai echipei Chelsea, Joao Pedro fiind considerat prima opţiune a clubului. Chelsea îi mai are în lot şi pe Liam Delap, Emmanuel Emegha, Marc Guiu şi Nicolas Jackson.

Se pare că Guiu este disponibil pentru un transfer definitiv sau un împrumut, Chelsea evaluându-l la aproximativ 25 de milioane de lire sterline.

Jackson, care s-a întors de la un împrumut la Bayern München, era de aşteptat să rămână la Stamford Bridge, dar este deschis la o plecare, în contextul interesului manifestat de Aston Villa.

Delap era dornic să se impună sub conducerea noului antrenor Xabi Alonso, la doar un an după transferul său de la Ipswich, în valoare de 30 de milioane de lire sterline, dar se preconizează din ce în ce mai mult că va pleca.

Există, de asemenea, incertitudine în privinţa viitorului atacantului olandez Emegha, în ciuda faptului că s-a alăturat abia recent echipei Chelsea de la Strasbourg, un club care face parte din acelaşi grup de proprietari.

Chelsea l-a transferat pe atacantul Morgan Rogers pentru suma record a clubului de 117 milioane de lire sterline, pe fundaşul lateral Marco Palestra şi este pe cale să finalizeze transferul fundaşului central Maxence Lacroix în această vară.

News.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu cât se va ieftini, concret, litrul de benzină și motorină la pompă. Exporturile și adaosul comercial, limitate
Cu cât se va ieftini, concret, litrul de benzină și motorină la pompă. Exporturile și adaosul comercial, limitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Ar fi trădarea verii în Premier League! Chelsea vrea să transfere un fost idol de la Liverpool
Ar fi trădarea verii în Premier League! Chelsea vrea să transfere un fost idol de la Liverpool
Chelsea, de neoprit în mercato! După transferul record pune banii pe masă și pentru starul lui City
Chelsea, de neoprit în mercato! După transferul record pune banii pe masă și pentru starul lui City
A înnebunit fotbalul! Transferul lui Morgan Rogers la Chelsea, direct în Top 5 transferuri all-time
A înnebunit fotbalul! Transferul lui Morgan Rogers la Chelsea, direct în Top 5 transferuri all-time
E gata! Cel mai scump transfer din istoria Premier League, reușit de Chelsea
E gata! Cel mai scump transfer din istoria Premier League, reușit de Chelsea
Chelsea a rezolvat un transfer istoric: 137 de milioane de euro!
Chelsea a rezolvat un transfer istoric: 137 de milioane de euro!
ULTIMELE STIRI
”Pariul” lui Dumitru Dragomir de la FCSB: ”O să spargă bariera”
”Pariul” lui Dumitru Dragomir de la FCSB: ”O să spargă bariera”
Ce a spus antrenorul lui Levski despre Universitatea Craiova înaintea returului: „Am primit informații”
Ce a spus antrenorul lui Levski despre Universitatea Craiova înaintea returului: „Am primit informații”
PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€
PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€
Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”
Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”
Steaua i-a dat replica FCSB-ului: ”Să se mute, că nu sunt binevenți”
Steaua i-a dat replica FCSB-ului: ”Să se mute, că nu sunt binevenți”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

Încă un transfer pentru FCSB. Mihai Stoica: „Cel mai bun din România!”

„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România

„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România

A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro”

A ratat transferul la FCSB, iar Dragomir îl laudă: „E cel mai bun din țară. Acum costă 1.400.000 de euro”

Dorit de FCSB, Florinel Coman a rupt astăzi gura târgului în Qatar!

Dorit de FCSB, Florinel Coman a rupt astăzi gura târgului în Qatar!

Fostul mijlocaș al FCSB a fost prezentat în Turcia. A efectuat deja primul antrenament

Fostul mijlocaș al FCSB a fost prezentat în Turcia. A efectuat deja primul antrenament

OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece

OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece



Recomandarile redactiei
”Pariul” lui Dumitru Dragomir de la FCSB: ”O să spargă bariera”
”Pariul” lui Dumitru Dragomir de la FCSB: ”O să spargă bariera”
Ce a spus antrenorul lui Levski despre Universitatea Craiova înaintea returului: „Am primit informații”
Ce a spus antrenorul lui Levski despre Universitatea Craiova înaintea returului: „Am primit informații”
Steaua i-a dat replica FCSB-ului: ”Să se mute, că nu sunt binevenți”
Steaua i-a dat replica FCSB-ului: ”Să se mute, că nu sunt binevenți”
PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€
PSG, la cuțite cu Real Madrid: comunicatul francezilor despre transferul de 130.000.000€
Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”
Alex Pașcanu a numit vinovatul pentru penalty-ul pe care l-a comis în FC Botoșani - Rapid: „Mi-a plăcut”
Alte subiecte de interes
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
CITESTE SI
Un gigant auto german va elimina 9.000 de locuri de muncă. Restructurare uriașă în plină criză a industriei auto

stirileprotv Un gigant auto german va elimina 9.000 de locuri de muncă. Restructurare uriașă în plină criză a industriei auto

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Fenomenul care face incendiile din Spania imposibil de controlat. Pompierii explică de ce e periculoasă „regula 30-30-30”

stirileprotv Fenomenul care face incendiile din Spania imposibil de controlat. Pompierii explică de ce e periculoasă „regula 30-30-30”

România are cea mai scumpă motorină și benzină dintre vecini. Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți din UE

stirileprotv România are cea mai scumpă motorină și benzină dintre vecini. Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți din UE

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!