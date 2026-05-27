Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson

Andy Robertson (32 de ani) a plecat de la Liverpool după nouă sezoane. Fundașul stânga ajuns la final de contract cu gruparea de pe Anfield, la care a scris istorie, și este gata de un nou capitol în cariera sa.
Robertson e dorit și de Juventus!
Sunt șanse bune ca acesta să rămână în Premier League, acolo unde poartă negocieri serioase cu cei de la Tottenham, grupare care l-a dorit și în iarnă pe scoțian, dar lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată.
”Pe fir” a intrat și Juventus, care vrea să construiască un lot puternic pentru a se bate la titlu din sezonul următor, iar Robertson, cu experiența sa, ar putea aduce un plus în echipa torineză. Ținând cont că este liber de contract, scoțianul va lua o decizie în următoarea perioadă cu privire la viitorul său.
Tottenham pare favorită la transferul său, dar în acest moment nu s-a semnat nici măcar un acord de principiu între cele două părți, scrie jurnalstul Gianluca Di Marzio.
Dacă va decide să semneze cu Juventus, Robertson poate fi coleg acolo cu Alisson, portarul lui Liverpool, care este în negocieri avansate cu echipa de pe Allianz Stadium.
Nouă milioane de euro a plătit Liverpool în 2017 pentru a-l trasfera pe Robertson de la Hull City. A fost unul dintre primele mutări importante pentru Jurgen Klopp la echipa de pe Anfield.
De atunci, Robertson a strâns 378 de meciuri pentru Liverpool, reușind să înscrie de 14 ori și să ofere alte 69 de assist-uri, iar CV-ul său este impresionant, cu două titluri și un trofeu UEFA Champions League.
Înainte de a face pasul în fotbalul britanic, scoțianul a mai evoluat în țara sa natală pentru Queen's Park FC și Dundee United.