Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson

Andy Robertson (32 de ani) a plecat de la Liverpool după nouă sezoane. Fundașul stânga ajuns la final de contract cu gruparea de pe Anfield, la care a scris istorie, și este gata de un nou capitol în cariera sa.

Robertson e dorit și de Juventus!

Sunt șanse bune ca acesta să rămână în Premier League, acolo unde poartă negocieri serioase cu cei de la Tottenham, grupare care l-a dorit și în iarnă pe scoțian, dar lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată.

”Pe fir” a intrat și Juventus, care vrea să construiască un lot puternic pentru a se bate la titlu din sezonul următor, iar Robertson, cu experiența sa, ar putea aduce un plus în echipa torineză. Ținând cont că este liber de contract, scoțianul va lua o decizie în următoarea perioadă cu privire la viitorul său.