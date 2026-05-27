Inter a avut un sezon de vis sub comanda lui Cristi Chivu și a reușit să câștige eventul în Italia: trofeul Serie A și Coppa Italia.

„Nerazzurii” își doresc ca în stagiunea viitoare Inter să performeze, astfel că sunt gata să îi ofere lui Cristi Chivu tot ce își dorește.

Inter dă lovitura în Italia: transfer de 58.000.000 de euro

Cristi Chivu vrea să întărească defensiva formației sale, astfel că a cerut transferul lui Bremer de la Juventus, conform La Stampa.

Inter va trebui să le plătească torinezilor clauza de reziliere în valoare de 58 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe fundașul brazilian să plece.

Bremer ar fi încântat de o posibilă mutare, pentru că Juventus nu va juca în sezonul următor în Champions League, în timp ce campioana Italiei își propune chiar să ajungă în ultimele faze ale competiției.

Bremer a fost transferat de Juventus de la Torino în vara lui 2022 pentru aproximativ 51 de milioane de euro.

Fundașul brazilian a bifat 31 de meciuri în tricoul lui Juventus în acest sezon, reușind să înscrie patru goluri și să ofere trei pase decisive.