Joshua Kimmich și-a stabilit viitorul: ”Situația e clară”

Cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Joshua Kimmich (29 de ani) a semnat cu echipa de pe ”Allianz Arena” în iulie 2015, după ce bavarezii au plăitt 8,5 milioane de euro pe serviciile sale de la VfB Stuttgart.

Cu înțelegerea contractuală care-i expiră la finele următoarei stagiuni, Joshua Kimmich a atras atenția mai multor cluburi din Europa, dar chiar și așa, fotbalistul e departe de o mutare după Campionatul European din 2024, care se vede la Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Neamțul a evidențiat că situația e clară și că va rămâne la Munchen până cel puțin până i se termină contractul, iar în clipa de față tot ce vrea e să se concentreze pe EURO 2024, organizat în țara sa natală.

”Situația este aboslut clară. Am contract cu FC Bayern până în 2025, așa că nu mă activez de pe acum. Focusul meu e pe Campionatul European și după mai vedem”, a spus Joshua Kimmich, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

