Paderborn revine, astfel, pe prima scenă a fotbalului german după un sezon în care, în poartă, a fost Dennis Seimen (20 de ani), german cu origini române, împrumutat de la Stuttgart pentru un sezon.

Dennis Seimen a promovat în Bundesliga cu Paderborn!

Portarul evaluat acum de site-urile de specialitate la 10 milioane de euro are părinți români, Reinhold Seimen și Ana Niță. Tatăl său este din satul mureșean Senereuș, iar mama sa din satul Bratovești, Vâlcea, scrie punctul.ro.

Cu toate acestea, Seimen a evoluat pentru toate naționalele de juniori ale Germaniei și a strâns patru prezențe chiar și la reprezentativa U21.