Paderborn a produs surpriza și a promovat în Bundesliga după ce a trecut de Wolfsburg la baraj (2-1, 0-0). Pentru fosta campioană a Germaniei este prima retrogradare după aproape 30 de ani.

Paderborn revine, astfel, pe prima scenă a fotbalului german după un sezon în care, în poartă, a fost Dennis Seimen (20 de ani), german cu origini române, împrumutat de la Stuttgart pentru un sezon.

Portarul evaluat acum de site-urile de specialitate la 10 milioane de euro are părinți români, Reinhold Seimen și Ana Niță. Tatăl său este din satul mureșean Senereuș, iar mama sa din satul Bratovești, Vâlcea, scrie punctul.ro.

Cu toate acestea, Seimen a evoluat pentru toate naționalele de juniori ale Germaniei și a strâns patru prezențe chiar și la reprezentativa U21.

Portarul joacă pentru Stuttgart din 2015. Acolo a petrecut o bună perioadă a junioratului său, iar acum se va întoarce la clubul de care aparține, ținând cont că împrumutul său la Paderborn a expirat. Oricum, Seimen a strâns un număr consistent de minute la un nivel bun, cu 36 de meciuri în Zweite Bundesliga.

Și cota sa de piață a crescut semnificativ după evoluțiile tot mai solide de la Paderborn. Acum este evaluat la 10 milioane de euro, după ce în septembrie avea o cotă de patru milioane de euro.

