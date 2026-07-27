OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece

OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sezonul ce urmează să înceapă reprezintă al doilea mandat pe banca gigantului Real Madrid pentru tehnicianul portughez.

TAGS:
raul asencioReal MadridJose Mourinho
Din articol

Real Madrid continuă curățenia din lot înaintea noului sezon, iar unul dintre jucătorii care nu mai intră în planurile lui Jose Mourinho este Raul Asencio.

Potrivit jurnalistului Sergi Valentin, tehnicianul portughez i-a transmis fundașului central de 23 de ani că nu se bazează pe el, deși acesta și-ar dori să rămână pe Santiago Bernabeu.

Marseille îl vrea pe Raul Asencio

Conform Fichajes, citat de Mundo Deportivo, Olympique Marseille este principalul club interesat de transferul stoperului crescut în academia „La Fabrica”.

Francezii încearcă să-l împrumute pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare în valoare de 15 milioane de euro.

Clauza ar urma să devină activă doar dacă Asencio va bifa un anumit număr de minute în tricoul formației din Ligue 1.

În sezonul trecut, Raul Asencio a evoluat în 34 de meciuri pentru „galactici”, a înscris de două ori și a oferit o pasă decisivă. De la promovarea la prima echipă, fundașul a adunat 80 de apariții în tricoul lui Real Madrid.

Potrivit Transfermarkt, Raul Asencio este cotat în prezent la 20 de milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu cât se va ieftini, concret, litrul de benzină și motorină la pompă. Exporturile și adaosul comercial, limitate
Cu cât se va ieftini, concret, litrul de benzină și motorină la pompă. Exporturile și adaosul comercial, limitate
ARTICOLE PE SUBIECT
Atletico Madrid dă lovitura. Transferă un talentat internațional argentinian, pentru o sumă modică
Atletico Madrid dă lovitura. Transferă un talentat internațional argentinian, pentru o sumă modică
Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”
Gigi Becali nu uită și nu iartă! Patronul FCSB-ului a răbufnit în direct: „Ne-a distrus ăla”
Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat: "Poate că nu e corect"
Basarab Panduru a numit deja cea mai slabă echipă din campionat: "Poate că nu e corect"
ULTIMELE STIRI
Raul Rusescu a numit marea problemă de la FCSB înaintea returului cu Auda: „Eșec total”
Raul Rusescu a numit marea problemă de la FCSB înaintea returului cu Auda: „Eșec total”
Gigi Becali, mult prea sincer după victoria lui FCSB: „Vreau să vină toate în cap! Eu sunt om rău”
Gigi Becali, mult prea sincer după victoria lui FCSB: „Vreau să vină toate în cap! Eu sunt om rău”
Iuliu Mureșan e de neclintit după plecarea din Gruia. Prima reacție a fostului președinte de la CFR Cluj
Iuliu Mureșan e de neclintit după plecarea din Gruia. Prima reacție a fostului președinte de la CFR Cluj
Și-a anunțat retragerea la o săptămână după finala CM 2026
Și-a anunțat retragerea la o săptămână după finala CM 2026
CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci
CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„UE și Ucraina au înjunghiat Rusia pe la spate!” E alertă la Moscova după ultima lovitură a Occidentului

„UE și Ucraina au înjunghiat Rusia pe la spate!” E alertă la Moscova după ultima lovitură a Occidentului

Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington

Lovitura primită de Rusia în SUA: reprezentantul Moscovei a decis să nu facă deplasarea spre Washington

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Andrei Cordea și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract: „Sufăr alături de toți”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”

Fotbalistul care l-a impresionat pe Gigi Becali după victoria cu Csikszereda: „Trebuie neapărat să joace titular la prima echipă”

Reacție vehementă la „oferta astronomică“ pentru vedeta Craiovei: „Știți ce au scris românii?“

Reacție vehementă la „oferta astronomică“ pentru vedeta Craiovei: „Știți ce au scris românii?“

Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun jucător de la FCSB: „A fost senzațional”

Ilie Dumitrescu a numit cel mai bun jucător de la FCSB: „A fost senzațional”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, mult prea sincer după victoria lui FCSB: „Vreau să vină toate în cap! Eu sunt om rău”
Gigi Becali, mult prea sincer după victoria lui FCSB: „Vreau să vină toate în cap! Eu sunt om rău”
Iuliu Mureșan e de neclintit după plecarea din Gruia. Prima reacție a fostului președinte de la CFR Cluj
Iuliu Mureșan e de neclintit după plecarea din Gruia. Prima reacție a fostului președinte de la CFR Cluj
Și-a anunțat retragerea la o săptămână după finala CM 2026
Și-a anunțat retragerea la o săptămână după finala CM 2026
Echipă "galatică" pentru Mourinho! Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid după transferul lui Diomande
Echipă "galatică" pentru Mourinho! Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid după transferul lui Diomande
Un fotbalist român a semnat cu una dintre cele mai importante echipe din Sicilia
Un fotbalist român a semnat cu una dintre cele mai importante echipe din Sicilia
Alte subiecte de interes
Jose Mourinho vrea să dea afară un jucător de la Real Madrid: ”Transfer definitiv sau împrumut, în funcție de oferte”
Jose Mourinho vrea să dea afară un jucător de la Real Madrid: ”Transfer definitiv sau împrumut, în funcție de oferte”
OUT! Real Madrid vrea să scape de un jucător
OUT! Real Madrid vrea să scape de un jucător
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
CITESTE SI
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Iadul din Franța în imagini. Incendiul a generat o furtună cu fulgere care poate porni noi focuri | GALERIE FOTO

stirileprotv Iadul din Franța în imagini. Incendiul a generat o furtună cu fulgere care poate porni noi focuri | GALERIE FOTO

Norocosul care a câștigat peste 174.000 de lei la Noroc. Loteria Română pregătește un nou premiu uriaș

stirileprotv Norocosul care a câștigat peste 174.000 de lei la Noroc. Loteria Română pregătește un nou premiu uriaș

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!