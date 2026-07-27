OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece

Real Madrid continuă curățenia din lot înaintea noului sezon, iar unul dintre jucătorii care nu mai intră în planurile lui Jose Mourinho este Raul Asencio.

Potrivit jurnalistului Sergi Valentin, tehnicianul portughez i-a transmis fundașului central de 23 de ani că nu se bazează pe el, deși acesta și-ar dori să rămână pe Santiago Bernabeu.

Marseille îl vrea pe Raul Asencio

Conform Fichajes, citat de Mundo Deportivo, Olympique Marseille este principalul club interesat de transferul stoperului crescut în academia „La Fabrica”.