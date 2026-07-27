OUT! Jose Mourinho l-a anunțat că nu se bazează pe el și e liber să plece

Real Madrid continuă curățenia din lot înaintea noului sezon, iar unul dintre jucătorii care nu mai intră în planurile lui Jose Mourinho este Raul Asencio.
Potrivit jurnalistului Sergi Valentin, tehnicianul portughez i-a transmis fundașului central de 23 de ani că nu se bazează pe el, deși acesta și-ar dori să rămână pe Santiago Bernabeu.
Marseille îl vrea pe Raul Asencio
Conform Fichajes, citat de Mundo Deportivo, Olympique Marseille este principalul club interesat de transferul stoperului crescut în academia „La Fabrica”.
Francezii încearcă să-l împrumute pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare în valoare de 15 milioane de euro.
Clauza ar urma să devină activă doar dacă Asencio va bifa un anumit număr de minute în tricoul formației din Ligue 1.
În sezonul trecut, Raul Asencio a evoluat în 34 de meciuri pentru „galactici”, a înscris de două ori și a oferit o pasă decisivă. De la promovarea la prima echipă, fundașul a adunat 80 de apariții în tricoul lui Real Madrid.
Potrivit Transfermarkt, Raul Asencio este cotat în prezent la 20 de milioane de euro.