A ratat calificarea în Champions League și va fi concediat

Fernando Carro, CEO-ul lui Bayer Leverkusen, și Simon Rolfes, directorul sportiv, au decis să renunțe la managerul Kasper Hjulmand, după înfrângerea cu VfB Stuttgart (1-3). Danezul ocupă funcția de antrenor principal din septembrie 2025, când l-a înlocuit pe Erik ten Hag. Hjulmand a strâns 47 de meciuri (24 victorii, 11 egaluri, 12 înfrângeri / 51.06% victorii) și există îndoieli interne de ceva vreme cu privire la faptul dacă danezul era cu adevărat omul potrivit pentru a readuce echipa în top.

Acesta poate fi concediat cu plăți compensatorii reduse, după ce echipa a ratat participarea în ediția viitoare a Champions League. Printre soluțiile avute în vedere se află Filipe Luis (40 de ani / fost internațional brazilian și fost jucător la Ajax, Atletico Madrid, Chelsea, Flamengo / câștigător ca antrenor a numeroase trofee cu Flamengo, inclusiv Copa Libertadores) și Michel (50 de ani / fost jucător la Rayo Vallecano, Almeria, Mucia, Malaga / le-a antrenat pe Rayo Vallecano, Huesca și Girona, fiind sub contract cu ultima).

Rezultatele au fost afectate de vânzarea celor mai buni jucători

"Aspirinele" au câștigat titlul în Bundesliga (17 puncte peste VfB Stuttgart, ocupanta locului al doilea), au cucerit Cupa Germaniei (1-0 cu FC Kaiserslautern) și Supercupa Germaniei (2-2, 4-3 d.l.d. cu VfB Stuttgart) și au jucat finala Europa League (0-3 cu Atalanta) cu Xabi Alonso pe bancă, în sezonul 2023-2024. Un an mai târziu au terminat pe locul secund în campionat și au ajuns până în semifinalele Cupei Germaniei și optimile de finală ale Champions League, tot conduși de antrenorul spaniol.

Rezultatele au început să se deprecieze, după ce au fost vânduți cei mai buni jucători, respectiv Florian Wirtz (Liverpool), Jeremie Frimpong (Liverpool), Amine Adli (Bournemouth), Odilon Kossounou (Atalanta), Granit Xhaka (Sunderland), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Lukas Hradecky (AS Monaco), Sardar Azmoun (Shabab Al Ahli) și Adam Hlozek (Hoffenheim).

În actualul sezon, Bayer se află pe poziția a șasea în Bundesliga (61p), la egalitate cu Hoffenheim și la trei puncte distanță de Stuttgart, ocupanta ultimului loc care duce în ediția vitoare de Champions League, și mai are de jucat doar cu Hamburg (16 mai). De asemenea, a fost eliminată din semifinalele DFB-Pokal de Bayern Munchen (0-2) și din optimile de finală ale Champions League (1-1, 0-2 cu ARsenal).

Hjulmand a fost semifinalist la Euro 2020

Kasper Hjulmand (54 de ani) este născut la Gandrup (regiunea Nordjylland) și a evoluat ca fundaș central pentru Randers Freja (1987-1991), Herlev IF (1992-1994) și B.93 (1995-1998), dar a renunțat la cariera de jucător la 26 de ani, din cauza unei accidentări grave la genunchi.

Din postura de antrenor a lucrat la Lyngby (2006-2008), Nordsjaelland (2011-2014, 2016-2019), Mainz 05 (2014-2015), naționala Danemarcei (2020-2024) și Bayer Leverkusen (2025-2026). În palmares are Danish Superliga (2011-2012) și participări la Euro 2020 (semifinale / 1-2 cu Anglia, după prelungiri), CM 2022 (grupe) și Euro 2024 (optimi de finală).

