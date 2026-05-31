Clubul din Superliga, pe cale să dea lovitura: "3 milioane de euro!"

Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fundașul Universității Craiova, ar putea fi vândut de olteni în această vară, după ce mai multe cluburi și-au manifestat interesul pentru serviciile sale.

Dinamo Kiev și 3 cluburi din Bundesliga îl vor pe Oleksandr Romanchuk

Convocat în premieră la naționala Ucrainei, Romanchuk a ajuns pe lista scurtă a lui Dinamo Kiev, scrie football24.ua. Universitatea Craiova ar solicita nu mai puțin de 3 milioane de euro în schimbul stoperului care a jucat constant atât sub comanda lui Mirel Rădoi, cât și a lui Filipe Coelho.

Dinamo Kiev, locul 4 și câștigătoare a Cupei Ucrainei, ar avea însă o concurență serioasă. Trei cluburi din Bundesliga - Werder Bremen, Augsburg și Freiburg - îl monitorizează și ele pe campionul României.

Ultimul transfer din Superliga României făcut de Dinamo Kiev este cel al lui Vladislav Blănuță. Ucrainenii au plătit 2 milioane de euro, toamna trecută, pentru a-l cumpăra pe atacantul lui FC U Craiova. Fotbalistul născut în Republica Moldova nu a confirmat însă în Ucraina și ar putea pleca în această vară.

Romanchuk a jucat la echipa secundă a lui Dinamo Kiev în debutul carierei, pentru două sezoane (2018-2020). Universitatea Craiova l-a achiziționat vara trecută de la Kryvbas, pentru 750.000 de euro.