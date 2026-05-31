Clubul din Superliga, pe cale să dea lovitura: "3 milioane de euro!"

Campioana Universitatea Craiova s-ar putea despărți de unul dintre jucătorii importanți care au realizat eventul în acest sezon.

Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fundașul Universității Craiova, ar putea fi vândut de olteni în această vară, după ce mai multe cluburi și-au manifestat interesul pentru serviciile sale.

Dinamo Kiev și 3 cluburi din Bundesliga îl vor pe Oleksandr Romanchuk

Convocat în premieră la naționala Ucrainei, Romanchuk a ajuns pe lista scurtă a lui Dinamo Kiev, scrie football24.ua. Universitatea Craiova ar solicita nu mai puțin de 3 milioane de euro în schimbul stoperului care a jucat constant atât sub comanda lui Mirel Rădoi, cât și a lui Filipe Coelho.

Dinamo Kiev, locul 4 și câștigătoare a Cupei Ucrainei, ar avea însă o concurență serioasă. Trei cluburi din Bundesliga - Werder Bremen, Augsburg și Freiburg - îl monitorizează și ele pe campionul României.

Ultimul transfer din Superliga României făcut de Dinamo Kiev este cel al lui Vladislav Blănuță. Ucrainenii au plătit 2 milioane de euro, toamna trecută, pentru a-l cumpăra pe atacantul lui FC U Craiova. Fotbalistul născut în Republica Moldova nu a confirmat însă în Ucraina și ar putea pleca în această vară.

Romanchuk a jucat la echipa secundă a lui Dinamo Kiev în debutul carierei, pentru două sezoane (2018-2020). Universitatea Craiova l-a achiziționat vara trecută de la Kryvbas, pentru 750.000 de euro.

  • 48 de meciuri a strâns Romanchuk la Craiova. A marcat 6 goluri, inclusiv două în Conference League la duelurile cu FK Sarajevo (1-2) și Rapid Viena (1-0).

Romanchuk, gata să debuteze la naționala Ucrainei

Până la un eventual transfer, Romanchuk va putea debuta la naționala Ucrainei, care dispută în aceste zile amicale cu Polonia (astăzi) și Danemarca (7 iunie).

"Mă simt excelent. Mă bucur să fiu la echipa națională și să îi văd pe toți acești băieți. Muncești o carieră întreagă să ajungi la echipa națională și iată că azi am reușit. 

Încă nu mă simt ca un jucător de națională. Probabil încă nu realizez că am fost convocat. Cred că după primul meci îmi voi da seama", a spus Romanchuk, după convocarea la echipa națională.

