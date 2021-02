BREAKING NEWS! Editia 2020-2021 a UEFA Youth League a fost ANULATA!

UEFA a luat decizia de a anula echivalentul UEFA Champions League la nivel de juniori.

Echipa U19 a Viitorului ar fi trebuit sa debuteze in aceasta competitie pe 3 martie in deplasare echipa similara a cipriotilor de la APOEL Nicosia.

Insa, asa cum anunta site-ul oficial al Academiei Gheorghe Hagi, echipa constanteana a fost anuntata de UEFA ca acest meci nu se va mai disputa. Forul continental a luat decizia de a anula editia din acest an in principal din cauza restrictiilor de calatorie impuse de guvernele statelor europene in contextul pandemiei de coronavirus.

"Evolutia pandemiei Covid-19 si masurile aferente impuse de autoritatile sanitare din multe state ale Europei i-au determinat pe oficialii UEFA sa anuleze editia 2020/2021 a Ligii Campionilor pentru juniori, cunoscuta sub denumirea de UEFA Youth League.

Situatia nu a evoluat pozitiv in intreaga Europa si masurile multor guverne de pe continent fata de restrictiile de calatorie au atarnat decisiv in masura radicala luata miercuri dupa-amiaza de forul european. La UEFA s-au primit din ce in ce mai multe ingrijorari ridicate de mai multe dintre cluburile participante in UEFA Youth League cu privire la capacitatea lor de a calatori sau de a organiza meciuri.

Intrucat s-a facut deja o reprogramare si reformatare a competitiei (care ar fi trebuit sa debuteze initial in octombrie 2020), nu mai existau posibilitati de a amana si mai mult inceputul UEFA Youth League in acest sezon.

In consecinta, Comitetul Executiv UEFA a luat decizia de a anula editia 2020/2021 UEFA Youth League.

Conform tragerii la sorti care avusese loc pe 27 ianuarie 2021, campioana Romaniei, FC Viitorul U19, ar fi trebuit sa intalneasca in turul inaugural al competitiei formatia cipriota APOEL Nicosia U19. Partida era programata pe 3 martie, pe terenul echipei cipriote", se specifica intr-un comunicat transmis pe academiahagi.ro.