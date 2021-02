Ronald Koeman are zilele numarate la Barcelona dupa umilinta cu PSG! Cand se poate produce despartirea

Barcelona a pierdut meciul tur din optimile Champions League contra celor de la PSG, 1-4, iar presiunea de pe umerii lui Ronald Koeman este imensa.

Conform jurnalistului specializat in mercato Fabrizio Romano, Ronald Koeman are sanse din ce in ce mai mici sa ramana pe banca Barcelonei si dupa finalul actualului sezon. Antrenorul olandez poate fi salvat de o calificare in fata lui PSG, insa sansele ca spaniolii sa intoarca rezultatul din tur sunt minime. Romano e cel care a anuntat in exclusivitate numirea lui Koeman la Barca. Acum, in podcastul sau de pe Patreon, jurnalistul italian i-a confirmat plecarea!

De asemenea, situatia catalanilor in La Liga si Cupa Spaniei nu este deloc buna. In campionat, se afla la 5 puncte in spatele lui Atletico, care are si doua meciuri mai putin jucate, iar in Cupa Spaniei au de disputat meciul retur cu Sevilla, pe Camp Nou, dupa ce au fost invinsi in tur, 2-0.

Koeman a semnat in vara lui 2020 un contract cu Barcelona valabil pentru urmatoarele doua sezoane, insa va mai intampina inca o problema in ducerea contractului pana la final, in afara de cea a rezultatelor slabe.

Pe 7 martie urmeaza alegerile prezidentiale la clubul catalan, iar castigatorul este asteptat sa-si aduca propriul staff si asta inseamna si un antrenor nou. In 35 de meciuri conduse pana acum pe banca Barcelonei, Ronald Koeman are 23 de victorii, 4 egaluri si 8 infrangeri, si o medie de 2,09 puncte pe meci.

????@FabrizioRomano on @podcastherewego: "If Barcelona are knocked out by Paris Saint-Germain, Koeman ???????? will be out for next season. He is really close to be out (at the end of the season). Obviously things can change but we will see." #FCBlive #PSG pic.twitter.com/Wniapr8Vlr — RouteOneFootball (@Route1futbol) February 17, 2021