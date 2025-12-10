LIVE TEXT Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe?

Real Madrid - Manchester City, derby-ul serii din Champions League, de la 22:00! Cu sau fără Mbappe? Liga Campionilor
O veritabilă finală pe ”Santiago Bernabeu” în etapa a șasea din faza ligii.

Real MadridManchester CityPep GuardiolaXabi Alonsokylian mbappe
Real Madrid - Manchester City

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Real Madrid și Manchester City se întâlnesc pe ”Estadio Santiago Bernabeu” într-o veritabilă finală care se dispută în cadrul etapei a șasea din ”faza ligii” Champions League.

Ultimele meciuri directe, jucate în acest an în luna februarie, în play-off-ul competiției, s-au încheiat cu victoria madrilenilor: 3-2 în deplasare și 3-1 acasă.

Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe

Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, este incert pentru meciul cu Manchester City, după ce a lipsit de la antrenamentul de marţi al echipei sale, informează mass-media spaniolă de marţi.

Atacantul francez şi-a fracturat degetul inelar de la mâna stângă în cursul partidei pierdute de Real Madrid în faţa formaţiei Celta Vigo (0-2) în campionatul Spaniei.

Absenţa sa de la antrenament se datorează însă unei dureri musculare la piciorul stâng, conform cotidianului Sport.

În acest moment, participarea sa la meciul crucial împotriva echipei lui Pep Guardiola este pusă serios sub semnul întrebării, au declarat surse din cadrul clubului, adăugând că prezenţa pe teren a lui Mbappe, în cazul în care acesta va juca miercuri, va fi una "limitată".

Mijlocaşul francez Eduardo Camavinga şi fundaşul spaniol Dean Huijsen au lipsit la rândul lor de la şedinţa de pregătire de marţi a madrilenilor.

Antrenorul Xabi Alonso se confruntă cu mari probleme în defensivă, în condiţiile în care nu poate conta în acest moment pe accidentaţii Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander Arnold, David Alaba şi Ferland Mendy, iar absenţa din linia ofensivă a lui Mbappe, golgheterul la zi din Champions League şi La Liga, ar reprezenta o nouă lovitură pentru cea mai titrată echipă din fotbalul european.

Pep Guardiola îl apără pe Xabi Alonso înainte de Real Madrid - Manchester City: ”El știe asta”

Pep Guardiola, antrenorul spaniol al lui Manchester City, şi-a exprimat marţi „simpatia” pentru omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, care s-a confruntat cu critici aspre înaintea meciului direct din Liga Campionilor, de miercuri seară.

„Desigur că am simpatie pentru el. Am lucrat împreună timp de un an şi jumătate, la Bayern. A fost o experienţă incredibilă. Am împărtăşit multe. Real Madrid este cea mai dificilă echipă pe care o poţi antrena. 

Şi el ştie asta. Presiunea, mediul... În fiecare sezon e la fel. Acum patru zile erau în fruntea La Liga... Trebuie să ţii cont de faptul că o echipă se construieşte în timp, este un proces. 

Întotdeauna am spus că echipele care ajung departe sunt cele care se perfecţionează pe parcursul sezonului”, a declarat Guardiola în conferinţa de presă ţinută înaintea meciului cu Real Madrid.

Aflat sub presiune după ultimele rezultate înregistrate, Xabi Alonso, antrenorul grupării spaniole Real Madrid, a afirmat marţi, într-o conferinţă de presă, că echipa rămâne unită în ciuda rezultatelor.

Clasamentul LIVE din UEFA Champions League

