Thierry Henry ar putea reveni in Anglia! E aproape sa preia o fosta formatie de Premier League si are ca obiectiv imediat promovarea

Fostul mare jucator al lui Arsenal, Thierry Henry, e aproape de prima sa experienta ca antrenor in Marea Britanie.

In prezent antrenor al lui Montreal, club din MLS, Thierry Henry este favorit sa o preia pe Bournemouth, conform celor de la Mirror. Bournemouth s-a despartit recent de Jason Tindall, antrenor care preluase clubul la inceputul actualului sezon de Championship, dupa plecarea lui Eddie Howe. Retrogradata din Premier League la finalul sezonului trecut, Bournemouth se afla in acest moment pe locul 6, dupa 29 de partide jucate, la 11 puncte in spatele lui Brentford, ocupanta locului 2, loc care ar aduce calificarea directa in prima liga engleza.

Henry a mai pregatit pe AS Monaco in sezonul 2018-2019, dupa care a preluat-o pe Montreal Impact, echipa pe care o antreneaza si la momentul actual. Considerat de multi ca fiind unul din cei mai buni fotbalisti din istoria Premier League, Thierry Henry a marcat de 175 de ori si a avut 83 de pase decisive in cele 258 de meciuri jucate pentru Arsenal.