EXCLUSIV | Situatie TERIBILA pentru fosta campioana! DezASTRA e aproape sa EXPLODEZE: zile decisive pentru viitorul clubului

Astra are probleme serioase la inceputul lui 2021!

Playoff-ul e compromis, dupa seria de rezultate neconvingatoare, iar in birouri si in vestiar e mare agitatie, anunta sursele www.sport.ro! Fotbalistii au strans din nou 3 luni de neplata! Angajatii de la teren nu se mai ocupa de suprafata de joc drept masura de protest dupa ce n-au fost nici ei platiti la timp. Asa cum Budescu se plangea inainte de plecarea in Arabia Saudita, suprafetele de pregatire folosite de Astra sunt si ele departe de standarde, contribuind la starea de tensiune.

Nu e pace nici intre antrenorul Neagoe si jucatorii sai. Fotbalistii se plang ca antrenamentele sunt prea dure. Preparatorul fizic adus recent de la Dinamo, George Neagu, a avut o disputa cu Neagoe si a anuntat ca pleaca, dupa ce antrenorul i-a cerut sa nu slabeaca ritmul in ciuda insistentelor venite de la jucatori.

Cum patronul Niculae e preocupat de un nou termen in dosarul in care e anchetat, singura autoritate in club a ramas presedintele Dani Coman, care face eforturi pentru a normaliza situatia. Joi, Astra ar putea primi un nou pachet cu surprize neplacute. ANAD e asteptata sa dea un verdict in cazul de doping in care sunt implicati Ionita, Fatai si Seto!

Dupa 23 de etape, Astra e pe locul 13 in Liga 1, la numai 4 puncte de zona retrogradarii directe.