Transferul lui Man a prins top 10 MONDIAL! Anunt urias pentru jucatorul vandut de Becali in Italia: elanga Szoboszlai, Smalling si Milik!

Trecerea lui Dennis Man la Parma n-a batut recorduri doar in Romania!

Transferul fotbalistului de 22 de ani e in top 10 mondial in perioada de transferuri din ianuarie, conform datelor publicate de FIFA! Sumele oficiale de achizitie n-au fost dezvaluite. Man, cu mutarea sa de 11 milioane de euro, e deasupra lui Milik si a lui Frimpong, alte doua nume importante care s-au miscat pe piata transferurilor in aceasta iarna.

Clasamentul e condus de Amad Diallo, adus de Manchester United de la Atalanta, si continuat de pustiul Diego Rosa, transferat de City de la Gremio, si de Sebastian Haller, noul jucator al lui Ajax.

Man e pe 8 in topul mondial. Tansferul sau ar putea sa ajunga la 13 milioane de euro in cazul atingerii unor performante in perioada contractului sau. Dennis Man e cel mai scump jucator vandut vreodata de un club din Liga 1.