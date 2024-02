Gheorghe Hagi s-a retras din fotbalul profesionist în 2001, pe când evolua la Galatasaray, după o aventură de 5 ani în Turcia, unde a ajuns după ce a jucat la Barcelona. Cu trei ani înainte de retragere, Hagi însă a știut că vrea să ofere fotbalului o parte din ce i s-a oferit și lui, astfel că s-a decis să își deschidă propria academie, Academia Gheorghe Hagi.

Nu i-a fost ușor și a întâmpinat multe dificultăți în acest sens, însă pe 6 aprilie 2009, Academia Gheorghe Hagi își deschidea porțile pentru tinerii fotbaliști care visau să îi calce pe urme 'Regelui'.

„Când am deschis academia, la prima conferinţă de presă, am fost întrebat dacă fac această academie pentru a-l descoperi pe noul Hagi. Iar eu am spus atunci că acesta nu este obiectivul meu. Scopul acestei academii este acela de a produce foarte mulţi jucători care pot evolua la un nivel înalt de performanţă.

Ideea de a-mi deschide o academie mi-a venit înainte cu trei ani să mă las de fotbal. În ultimii trei ani de la Galatasaray, în timp ce eram în avioane, când veneam pe acasă, am început eu să-mi adun gândurile, ideile, cunoştinţele pe care le-am acumulat, apoi le-am pus pe toate într-un concept tehnic, mi-am construit o strategie.

La antrenamente, îmi notam totul de fiecare dată. Apoi, am tradus cărţi, am citit mult, am luat sistemul lui Ajax, pe ei i-am studiat pentru prima dată. Am citit foarte multe despre acest club, de acolo am început să-mi creez şi eu propria idee despre fotbal”, declara Gheorghe Hagi în 2018 pentru Orange Sport.

Și a reușit. Gheorghe Hagi are cea mai bună academie de fotbal din România, iar de-a lungul timpului a reușit să creeze jucători care au contribuit la titlurile câștigate de el ca antrenor, întâi la FC Viitorul, iar apoi cu Farul Constanța. Antrenorul a și reușit să vândă atât în România, cât și în afară, iar banii încasați de pe urma transferurilor s-au întors către Academie.

Cei mai valoroși fotbaliști crescuți la Academia Gheorghe Hagi și vânduți

Răzvan Marin (27 ani, Empoli)

Mijlocașul român a crescut la Academia Hagi, fiind un jucător importat în echipa cu care Gică Hagi a câștigat titlul în sezonul 2016/17. Acel sezon bun i-a adus transferul la Standard Liege, care a plătit 4.8 milioane de euro pe el către Viitorul. În iulie 2019 a ajuns la Ajax Amsterdam, care a plătit 12.5 milioane de euro în schimbul său, însă după un an a fost împrumutat la Cagliari, care l-a transferat definitiv în 2021, cu 10 milioane de euro.

Răzvan Marin joacă în prezent, sub formă de împrumut, la FC Empoli. Jucătorul are și 51 de prezențe în tricoul naționalei României. Mijlocașul a câștigat 3 trofee în carieră.

Ianis Hagi (25 ani, Deportivo Alaves)

Fiul lui Gheorghe Hagi a crescut la Academie, însă în iulie 2016 avea să semneze cu Fiorentina, care a plătit 2 milioane de euro în schimbul său. Ianis a revenit la Viitorul doi ani mai târziu, când clubul român a plătit 2.8 milioane pe el, iar la un an și jumătate distanță a fost vândut la Genk, în Belgia, cu 4.7 milioane de euro. În ianuarie 2020, mijlocașul a fost împrumutat la Rangers, care l-a transferat definitiv în luna iulie a aceluiași an, cu 3.5 milioane de euro.

În prezent, Ianis Hagi este împrumutat de gruparea scoțiană la Deportivo Alaves. Fotbalistul de 25 de ani are 30 de meciuri în naționala României și 4 goluri marcate. De-a lungul carierei, Ianis a câștigat 6 trofee.

Adrian Mazilu (18 ani, Vitesse)

Adrian Mazilu este unul dintre 'produsele recente' ale Academiei Hagi. Tânărul jucător a impresionat la debutul său în tricoul Farului, fiind jucăor important în câștigarea titlului din sezonul trecut. Fotbalistul a fost cumpărat de Brighton în această iarnă, în schimbul a 3 milioane de euro, însă gruparea din Premier League l-a împrumutat, până la finalul sezonului, la Vitesse.

Florinel Coman (25 ani, FCSB)

Florinel Coman se află la cel mai bun sezon al carierei, fiind un jucător important la FCSB, care l-a cumpărat de la Viitorul, în 2017, după ce a plătit 3 milioane de euro în schimbul său. Coman este cotat în prezent la 5 milioane de euro, iar în vară ar putea prinde un transfer important în străinătate în cazul în care reușește și să câștige titlul alături de vicecampioana României.

Jucătorul de 25 de ani a câștigat două trofee până acum în carieră și are 11 meciuri jucate cu naționala României, pentru care a marcat și un gol.

Tudor Băluță (24 ani, Farul Constanța)

Fragilul mijlocaș de 24 de ani a fost cumpărat de Brighton de la FC Viitorul în ianuarie 2019, în schimbul a 2.9 milioane de euro. Băluță nu a reușit să se impună la gruparea engleză, fiind măcinat și de multe accidentări, astfel că în iarnuarie 2020 a fost împrumutat la ADO Den Haag, iar în octombrie 2020 ajungea la Dinamo Kiev, sub comanda lui Mircea Lucescu, tot sub formă de împrumut.

Tudor Băluță s-a întors în România în iulie 2022, semnând cu Farul din postura de fotbalist liber de contract și a contribuit la titlul câștigat în sezonul trecut. Jucătorul are 4 trofee câștigate în carieră până acum și 12 meciuri jucate în naționala României.

Enes Sali (17 ani, Dallas)

Tânărul jucător cu dublă cetățenie a ajuns la Academia Hagi în iulie 2018, după ce a petrecut un an la La Masia. În august 2021, Enes Sali debuta la Farul și devenea cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1, iar apoi a devenit și cel mai tânăr debutant din istoria echipei naționale a României, la singura sa convocare de până acum.

În ianuarie 2024, Enes Sali a semnat cu gruparea americană Dallas, care a plătit 2.78 milioane de euro în schimbul său.

Cristian Manea (26 ani, CFR Cluj)

Cristi Manea a crescut la Academia Hagi, iar în martie 2014 a făcut pasul la echipa mare a Viitorului. Fundașul de bandă a ajuns, un an mai târziu, la Apolonia Limassol, care a plătit 2.5 milioane de euro în schimbul său, însă două luni mai târziu a fost împrumutat la Mouscron. Revenit în Cipru la doi ani de la împrumut, Manea a fost împrumutat la CFR Cluj până în iunie 2019, iar două luni mai târziu a fost împrumutat la FCSB.

A ajuns din nou la CFR Cluj, sub formă de împrumut, în ianuarie 2020, iar în luna septembrie a aceluiași an a fost transferat definitiv de ardeleni, care au plătit 400.000 de euro pentru el.

Cristi Manea are 8 trofee câștigate în carieră până acum, dintre care 5 titluri de campion alături de CFR Cluj. Fundașul de bandă a jucat și 25 de meciuri în tricoul naționalei României, pentru care a marcat și două goluri.

Alexandru Cicâldău (26 ani, Konyaspor)

Mijlocașul român a ajuns la echipa mare a Viitorului în ianuarie 2016, iar un an și jumătate mai târziu a fost vândut la Universitatea Craiova, care a plătit 2.3 milioane de euro pentru el. Cicâldău a jucat în Bănie până în iulie 2021, când a fost cumpărat de Galatasaray cu 6.5 milioane de euro.

După un an în Turcia, jucătorul a fost împrumutat la Ittihad Kalba până în iunie 2023, când a revenit la Galatasaray, care ulterior la împrumutat la Konyaspor, unde evoluează în prezent. Alex Cicâldău a câștigat 4 trofee în carieră, până în prezent și a bifat 34 de prezențe în tricoul naționalei României, având și 4 goluri marcate.

Dragoș Nedelcu (26 ani, Farul Constanța)

Fotbalistul a apărut la echipa mare în iulie 2014, iar trei ani mai târziu, a fost transferat la FCSB, care a plătit 2.13 milioane de euro pentru el. Mai mult accidentat, Nedelcu nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor la FCSB, iar în iulie 2021 a fost împrumutat la Fortuna Dusseldorf, unde a stat până în februarie 2022, când a ajuns la Farul.

În iulie 2022 a semnat oficial cu constănțenii, din postura de jucător liber de contract, după ce acordul cu FCSB i-a expirat. Dragoș Nedelcu a contribuit la titlul câștigat de echipa lui Gheorghe Hagi în sezonul trecut și are trei trofee în palmares până acum. Mijlocașul defensiv a jucat și 6 meciuri în naționala României.

Alexi Pitu (21 ani, Girondins Bordeaux)

Alexi Pitu este unul dintre ultimele „produse” ale Academiei Hagi, care a debutat la prima echipă a Viitorului în iulie 2018. Winger-ul a jucat sub comanda lui Gheorghe Hagi până în ianuarie 2023, când a fost cumpărat de Girondins Bordeaux, în schimbul a două milioane de euro. Fotbalistul de 21 de ani are trei trofee în palmares până în prezent.

Pe lângă cei menționați, amintim și de Denis Drăguș (24 ani), vândut pe 1.8 milioane de euro la Standard Liege, Louis Munteanu (21 ani), care a fost cumpărat de Fiorentina cu 1.7 milioane de euro. Fostul căpitan de la FCSB, Florin Tănase (29 ani) este încă un produs al Academiei Hagi, care a fost vândut în schimbul a 1.5 milioane de euro la echipa lui Gigi Becali.

Alexandru Mățan (24 ani) este câștigător în MLS cu Columbus Crew în prezent și a fost vândut de Gheorghe hagi pe 1.5 milioane de euro. Un alt nume care evoluează și în prezent în străinătate este Virgil Ghiță (25 ani), vândut la Cracovia pe 1.2 milioane de euro, în timp ce Cristi Ganea (31 ani) a fost cumpărat de Athletic Bilbao cu un milion de euro în 2018.

Alți jucători care „au fost pe mâna” lui Gheorghe Hagi sunt Romario Benzar, Gabriel Iancu, Boban Nikolov, Namnja Radonjic, Alexandru Mitriță și Andrei Borza.