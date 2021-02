Dezvaluiri de senzatie facute de tatal lui Octavian Popescu despre noua 'perla' de la FCSB: "Dormea cu mingea in brate! O lua cu el peste tot"

Octavian Popescu este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti de la FCSB in acest sezon.

Fotbalistul care a implinit 18 ani la sfarsitul anului 2020 a jucat 18 meciuri in acest campionat pentru echipa antrenata de Toni Petrea, reusind sa marcheze un gol si sa ofere sase pase decisive.

Evolutiile mijlocasului de banda venit gratis de la Universitatea Craiova au impresionat majoritatea oamenilor de fotbal din Romania, iar Gigi Becali spera sa obtina o suma importanta de bani in schimbul sau.

Tatal lui Octavian Popescu, Beniamin, care a jucat de asemenea fotbal la mai multe echipa din Liga 2, a povestit momente din copilaria tanarului fotbalist al ros-albastrilor.

"Este un talent innascut. Eu am jucat fotbal si, de mic, il luam peste tot, de la 3-4 ani a umblat dupa mine la meciuri, la antrenamente. Imi era drag, era tot ceea ce mi-am dorit. Si daca as mai fi avut o fata, tot nu ma lasam pana nu faceam un baiat fotbalist. Dar eu nu l-am influentat, l-am sustinut in toata cariera . Octavian a avut ambitie si a ajuns cu fortele sale pana aici.

Cand am ajuns la Minerul Motru, in 2005, Silviu Lung, care mi-a fost antrenor, l-a vazut ce facea cu mingea in spatele portii si mi-a spus de atunci, de cand Tavi avea vreo 4 anisori, sa-l dau neaparat la fotbal. Fiul meu dormea cu mingea in brate. O lua cu el peste tot.

In Romania sunt multi fotbalisti talentati, uitati-va si la acest Nita. Dar daca cele mai multe echipe folosesc tinerii doar un minut sau doua, cum sa mai iasa in evidenta jucatorii? Ce poti sa demonstrezi jucand doua minute? Este o mare bataie de joc ce se intampla cand sunt scosi copiii dupa doua minute de joc", a spus Beniamin Popescu pentru playsport.ro.

De asemenea, tatal lui Popescu a dezvaluit si care este fotbalistul preferat al fiului sau si a povestit inceputurile in fotbal ale acestuia.

"El este cu Cristiano Ronaldo, eu sunt cu Messi. Ne tachinam mereu la meciurile Real-Barca. Iar acum ma mai tachineaza si imi spune: „te-a intrecut baiatul tau”. E cuminte, asa cum il vedeti si in teren, chiar daca am vazut la o emisiune, cand domnul Balaj a dat de inteles ca ar fi jignit un arbitru. L-am sunat imediat si l-am intrebat daca i s-a urcat la cap si a inceput sa se certe cu arbitrii. Mi-a spus ca i-a zis doar: 'haideti, domnule arbitru'. Atat! El a fost, intotdeauna, la locul lui, nu a jignit vreodata vreun arbitru, si-a vazut de treaba lui pe teren.

A stat la camin la Nucet, pentru ca locuiam departe de scoala si de terenul de antrenament si, pentru a nu avea probleme iarna, a ramas cu copiii la camin. Apoi a mers la Regal in Bucuresti si povestea lui, mai departe, o cunoasteti. Cum l-a remarcat domnul Piturca la Craiova si l-a luat la prima echipa, apoi ceilalti oameni de acolo l-au trimis pe la echipa a treia a clubului.