Munca lui Gică Hagi este apreciată: "În România, el are singura academie de fotbal, restul sunt școli de fotbal!"

Mircea Rădulescu (80 ani) a fost selecționer U21 (1988-1990) și de seniori al României (1991-1992), a pregătit Egiptul, Siria și Algeria, a fost "secund" al "tricolorilor" (1981-1985) și principal al reprezentativei olimpice (1980-1981) și a antrenat echipele de club Sportul Studențesc, Universitatea Craiova, Rapid, Club Africain Tunis și FC Voluntari. Fost director al Școlii de Antrenori din cadrul FRF, între 2001 și 2014, cel alintat "Riciu" sau "Domn profesor" a fost ultima dată șeful centrului de copii și juniori de la FC Voluntari și este bine informat în privința nivelului fotbalului juvenil din România.

"Aria de selecție a unei academii trebuie să fie toată țara"

Acesta spune că în România există o singură academie de fotbal, cea condusă de Gică Hagi, restul centrelor de pregătire pentru copii și juniori fiind simple școli de fotbal. "Ca să poți să scoți jucători de valoare pentru o echipă de Liga 1, pe bandă rulantă, aria de selecție trebuie să fie toată țara. Așa cum e la Gică Hagi, la Constanța. Arie de selecție în toată țara presupune un buget special, bază sportivă dedicată cu un număr mare de terenuri, departament de scouting, un loc de cazare, cantină, școlarizare, zone specifice de recuperare și pregătire, antrenori pregătiți pentru lucrul cu diverse grupe de vârstă, curajul de a promova la seniori tineri de 16-17 ani, un mediu propice performanței.

"Academiilor din străinătate au condiții peste cele de la echipele de seniori din România"

Se vorbește foarte mult despre academii în România, este numită așa orice școală de fotbal sau centru de copii și juniori. Se folosește în mod exagerat această denumire, pentru niște organizații inferioare ca mod e organizare. În România, doar clubul lui Gică Hagi deține o academie de fotbal. Eu am vizitat multe academii puternice din Europa și știu cum sunt organizate și ce infrastructură au. Majoritatea au condiții peste cele de la echipele de seniori din România. Vin profesorii la academie ca să țină orele de curs, nu se duc copiii la școală. Juniorii au programe complexe de lucru în cadrul academiilor, nici nu știi cum încap toate activitățile lor în orarul zilnic.

"Hagi mi-a zis: 'Nea Mircea, vine <<marfă>> câtă vrei! Nu ducem lipsă de talente!' "

Am vorbit cu Gică Hagi. L-am întrebat 'Tu cunoști tot ce există în țara asta la nivel de copii și juniori. Mai vine <<marfă>> bună din urmă? Mai există talente în România?'. Mi-a zis 'Nea Mircea, vine <<marfă>> câtă vrei! Nu ducem lipsă de talente! Mai important e putem să-i selecționăm pe cei mai buni, cum îi dezvoltăm și când îi promovăm!'. Fotbalul românesc a avut, are și va avea talente într-un număr mare. Poporul nostru, la origine, are vocație pentru sport și fotbal și un talent motric înnăscut. Am fost alintați 'brazilienii Europei' de către presa străină, nu ne-am spus noi așa. Dar și brazilienii au nevoie de condiții de pregătire moderne, de antrenori și conducători buni", a spus Mircea Rădulescu pentru Sport.ro.