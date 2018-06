Viitorul a facut scor cu Dinamo si a castigat campionatul la U19! Jucatorii crescuti de Hagi vor reprezenta Romania in YouthLeague

Viitorul si-a luat revansa in fata lui Dinamo.

Viitorul U19 a castigat campionatul dupa ce a invins-o pe Dinamo, scor 4-0. Cele doua echipe s-au intalnit si in finala campionatului U19 din sezonul trecut, iar atunci a castigat echipa din "Stefan cel Mare".



Matan (min.45, min.79-pen), Boboc (min.51) si Dragus (min.63) au marcat pentru Viitorul. Jucatorii crescuti de Gica Hagi vor reprezenta Romania in editia urmatoare a Youth League.



Dinamo ramane in acest sezon cu Cupa Romaniei, trofeu castigat in fata celor de la FCSB.

sursa foto: frf.ro