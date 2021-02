Dezvaluiri de ultima ora despre scandalul de dopaj de la Astra: "Nu vad cum ar putea sa nu primeasca nicio sanctiune!"

Presedintele Agentiei Nationale Anti Doping Cristi Balaj a dat noi detalii despre situatia lui Seto, Ionita si Fatai.

Fostul arbitru FIFA a explicat ca ANAD nu poata sa depisteze daca intr-adevar cei trei au folosit metode interzise, intrucat acestea nu pot depistate in urma unor probe biologice.

"Este o mare diferenta intre rezultatele analitice si cele non analitice. La cele non analitice nu vorbim de substante in sange. Daca li s-ar fi luat probe de sange la cateva minute dupa ce au iesit din clinica, ar fi iesit negativi.

Nu avem nimic de ascuns. Ce se discuta la Comisia de audiere nu cunoaste nici WADA, nici FIFA. La cazurile non analitice, atunci cand vorbim de metode, acestea nu se depistaza in probele de urina sau de sange. Pentru a sanctiona un sportiv putem vorbi de un pasaport biologic. Pasaportul iti da un grafic pe mai multe luni.

Atat timp cat nu poti sa depistezi prin urina sau sange, nu avem cum sa ne dam seama pentru ca noi nu avem voie sa intram in clinici", a spus Cristi Balaj la Digi Sport.

De asemenea, presedintele ANAD a spus ca, in cazul in care se va dovedi ca cei trei au incalcat regulamentul si vor fi astfel suspendati, exista sanse foarte mari ca Astra Giurgiu sa primeasca o sanctiune sportiva, conform regulamentului.

"Nu prea vad cum un club cu trei jucatori suspendati sa nu primeasca nicio sanctiune. Conform textului legii este greu ca un club sa nu respecte aceasta prevedere", a adaugat Balaj.

