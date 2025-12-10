GALERIE FOTO După ce l-a făcut praf pe Tsitsipas, Goran Ivanisevic a primit replica tocmai din partea mamei jucătorului grec

Stefanos Tsitsipas, în mijlocul unei situații nedorite.

Dublu finalist pierzător în turneele de mare șlem, Stefanos Tsitsipas a pierdut contactul cu top 10 ATP și încheie sezonul 2025 ca număr 34 mondial.

Problemele fizice acuzate la spate nu justifică în totalitate regresul jucătorului grec, în cariera căruia părinții s-au implicat mai mult decât în cazul altor sportivi din elita „Sportului Alb.”

Ivanisevic, puternic dezamăgit de Tsitsipas, în scurta colaborare

Certat pentru o perioadă cu tatăl său, Apostolos, care i-a fost antrenor în marea parte a carierei sale de până în prezent, Stefanos Tsitsipas a avut o scurtă colaborare cu fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Goran Ivanisevic.

Fostul câștigător al turneului de la Wimbledon a făcut o serie de declarații incredibile, după terminarea parteneriatului cu Tsitsipas, afirmând că nu a văzut vreun jucător de top mai slab pregătit, din punct de vedere fizic.

„Vrea, dar nu face nimic. Spune mereu 'vreau, vreau', dar nu văd niciun progres. Am fost şocat. Nu am mai văzut un jucător de tenis atât de nepregătit în viaţa mea. Cu genunchiul meu, sunt de trei ori mai bine pregătit decât el,” declara Ivanisevic pentru Sport Klub, în vara anului 2025.

Ivanisevic, acuzat că i se poate dedica doar lui Djokovic

În replică, mama lui Stefanos Tsitsipas, Yulia Salnikova, l-a criticat pe Ivanisevic, dar și-a asumat vina pentru că ar fi contribuit decisiv la numirea acestuia în funcție.

„Goran Ivanišević nu a intenționat niciodată să construiască o relație cu Tsitsipas. Povestea lui Goran Ivanišević ca antrenor începe și se termină cu un jucător pe nume Novak Djokovic. Era complet dedicat lui. Am văzut asta și m-a impresionat. L-a tratat pe Djokovic ca pe o persoană dragă, care avea nevoie de sprijin necondiționat. Ivanišević era dispus să facă orice pentru Djokovic, dispus să îi facă orice capriciu. Și asta m-a cucerit.

S-a dovedit însă că a fost o iluzie. Observând această relație, am presupus naiv că ar putea fi la fel și cu următorul jucător. Dar o astfel de iubire se întâmplă o singură dată în viață; nimeni nu o poate replica. Nu doar că i-am recomandat să semneze, dar am și insistat. Și îmi asum întreaga responsabilitate. Îmi asum vina pentru că a fost decizia greșită. La urma urmei, chiar și echipa care a lucrat cu Stefanos înainte de a începe colaborarea cu Ivanišević l-a ajutat mai mult,” a declarat mama jucătorului Stefanos Tsitsipas, potrivit Punto de break.

În 2025, Tsitsipas a semnat 22 de victorii dintr-un total de 42 de meciuri jucate.

