Dublu finalist pierzător în turneele de mare șlem, Stefanos Tsitsipas a pierdut contactul cu top 10 ATP și încheie sezonul 2025 ca număr 34 mondial.

Problemele fizice acuzate la spate nu justifică în totalitate regresul jucătorului grec, în cariera căruia părinții s-au implicat mai mult decât în cazul altor sportivi din elita „Sportului Alb.”

Ivanisevic, puternic dezamăgit de Tsitsipas, în scurta colaborare

Certat pentru o perioadă cu tatăl său, Apostolos, care i-a fost antrenor în marea parte a carierei sale de până în prezent, Stefanos Tsitsipas a avut o scurtă colaborare cu fostul antrenor al lui Novak Djokovic, Goran Ivanisevic.

Fostul câștigător al turneului de la Wimbledon a făcut o serie de declarații incredibile, după terminarea parteneriatului cu Tsitsipas, afirmând că nu a văzut vreun jucător de top mai slab pregătit, din punct de vedere fizic.

„Vrea, dar nu face nimic. Spune mereu 'vreau, vreau', dar nu văd niciun progres. Am fost şocat. Nu am mai văzut un jucător de tenis atât de nepregătit în viaţa mea. Cu genunchiul meu, sunt de trei ori mai bine pregătit decât el,” declara Ivanisevic pentru Sport Klub, în vara anului 2025.