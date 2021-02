Conflict intre Mbappe si Jordi Alba! "Pe strada te-as omori"! Ce l-a enervat pe superstarul lui PSG, care s-a razbunat printr-un hatrick

Mbappe a avut o partida exceptionala impotriva Barcelonei, insa au fost si momente tensionate in duelurile cu fundasii echipei catalane.

Cunoscut ca un fotbalist deloc conflictual, Mbappe si-a iesit din minti in meciul cu Barceona, castigat cu 4-1 de PSG. La un corner, in timpul unui duel cu Jordi Alba, francezul a avut un duel verbal aprins cu jucatorul Barcelonei, in care si-au schimbat cateva "amabilitati". Totul a pornit dupa ce Serginho Dest si-a cerut scuze pentru o intrare dura asupra francezului.

"Nu ma atinge", a replicat Kylian Mbappe, moment in care Alba a intervenit. "Ti-a cerut scuze", a zis fotbalistul Barcelonei, care l-a si certat pe Mbappe: "Esti un ingamfat!". Gerard Pique, aflat in aproapierea celor doi fotbalisti, l-a abordat si el pe fotbalistul lui PSG si a incercat sa aplaneze conflictul. "Pe cine o sa omori?", moment in care francezul a repetat raspunsul, uitandu-se fix la Jordi Alba.

Mbappe a avut ultimul cuvant, dupa ce a marcat de 3 ori si a adus victoria categorica a echipei sale, chiar pe Camp Nou. Returul optimilor Champions League dintre PSG si Barcelona va avea loc pe 10 martie, la Paris.