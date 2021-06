Brazilia nu a avut mila de Venezuela la primul meci de la Copa America! Neymar, gol si assist VIDEO 

Brazilia s-a impus cu 3-0 in primul meci de la Copa America.

Venezuela a fost o victima sigura in fata Braziliei la primul meci de la Copa America. Cu 12 cazuri de COVID-19 la echipa, Jose Peseiro nu a putut conta pe cei mai buni jucatori in fata starurilor lui Tite.

Marquinhos a deschis scorul in minutul 22, dupa o greseala a apararii adverse la un corner. In repriza a doua, a fost randul lui Neymar sa iasa la rampa. In minutul 64, a marcat de la 11 metri, dupa ce Danilo a fost faultat in careu, ca in ultimul minut de joc sa il serveasca ideal pe Barbosa in fata portii. Atacantul lui Flamengo a indeplinit o simpla formalitate, a impins mingea cu pieptul in poarta si a dus scorul la 3-0.

Dupa acest prim succes, Brazilia este lider in Grupa B, cu 3 puncte, urmata de Columbia, cu acelasi numar de puncte. Peru, Ecuador si Venezuela nu au acumulat inca niciun punct. In faza urmatoare a competitiei se califica primele 4 echipe din cele doua grupe, respectiv A si B.