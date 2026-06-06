România s-a impus într-o partidă de pregătire, marcând prima partidă pe teren propriu a selecționerului Gheorghe Hagi din al doilea său mandat. Florinel Coman a deschis scorul, iar Adrian Rus a stabilit rezultatul final pe finalul confruntării.
Frustrare uriașă în tabăra galezilor după eșecul contra României: „Trebuie să fim cu mult mai buni”
Galezul David Brooks s-a arătat extrem de nemulțumit de evoluția echipei sale, în eșecul suferit pe terenul României, scor 1-2.
Nemulțumirea unicului marcator galez
Introdus pe parcursul reprizei secunde, David Brooks a egalat cu un șut din voleu, din pasa lui Daniel James, la doar două minute de la intrarea pe gazon. Deși a punctat, fotbalistul a criticat dur prestația formației pregătite de Craig Bellamy.
„Nu am fost suficient de buni, absolut deloc. Trebuie să revedem meciul și să încercăm să luăm câteva lucruri pozitive din el. Am ținut mingea destul de bine, dar ne-au lipsit pasele filtrante. Am jucat în zonele greșite. Trebuie să fim cu mult mai buni în Liga Națiunilor și la următorul cantonament”, a transmis marcatorul oaspeților.
Potrivit statisticilor, Țara Galilor nu a mai câștigat o partidă amicală în deplasare din noiembrie 2008, când actualul selecționer marca golul victoriei împotriva Danemarcei.
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