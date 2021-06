"Telenovela" Marcelo s-a incheiat! Ce se intampla cu starul brazilian din sezonul viitor

Real Madrid s-a decis in privinta lui Marcelo.

Potrivit publicatiei spaniole Marca, Marcelo va ramane la Real Madrid si in sezonul 2021-22. Acesta este ultimul an al contractului sau, care se va incheia in iunie 2022.

Fundasul stanga se afla pe lista jucatorilor care puteau pleca in aceasta vara, iar asta l-a determinat pe jucator sa ia legatura cu reprezentantii clubului madrilen pentru a discuta despre situatia aceasta. Brazilianul are o relatie excelenta cu cei care conduc echipa de pe Santiago Bernabeu si l-au asigurat ca nu este nimic de ingrijorat si ca va ramane si in stagiunea urmatoare.

Opinia lui Carlo Ancelotti, noul antrenor al "galacticilor", a fost un factor important in decizia de a-l pastra pe Marcelo, italianul l-a folosit pe fundas de 53 de ori in sezonul 2014-15. Acesta este cel mai mare numar de meciuri pe care Marcelo le-a jucat intr-un an competitiv ca jucator al lui Real Madrid.

Totusi, el nu va fi titularul pe partea stanga, deoarece acest rol ii apartine lui Ferland Mendy momentan. Mai mult, lui Miguel Gutierrez i s-au acordat minute de joc pe aceeasi pozitie spre sfarsitul sezonului trecut si ramane un jucator cu potential urias.

Marcelo este vice-capitan si ar putea deveni chiar si capitanul principal daca Sergio Ramos pleaca.