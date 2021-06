"Urmatorul Ronaldo" e cu un pas in Premier League! Tanarul de la Santos care a facut senzatie in Brazilia, dorit de Arsenal si Chelsea

Echipele din Premier League sunt atente si la tinerii jucatori talentati, mai ales din America de Sud.

Avand in vedere problemele financiare pe care le acuza toate cluburile de fotbal, acum e momentul perfect pentru a explora piata tineriilor jucatori care inca nu au facut pasul spre campionatele mari. Arsenal si Chelsea sunt gata sa faca asta, iar The Sun anunta ca cele doua echipe sunt interesate de Kaio Jorge, atacantul lui Santos.

Brazilianul de doar 19 ani a fost in vizorul multor formatii din Europa, insa a preferat sa ramana in tara natala pentru a prinde mai multa experienta inainte de un eventual transfer. Un fotbalist rapid, asemanat cu Ronaldo, pentru dribling-ul foarte bun, Kaio Jorge si-a facut debutul la Santos pe cand avea doar 16 ani, iar de atunci a evoluat in 66 de partide si a inscris de 13 ori, oferind si doua pase decisive.

Formatia braziliana este recunoscuta la nivel mondial pentru productivitatea pe care o are in materie de juniori, doar in ultimii ani jucatori precum Neymar, Gabriel Barbosa sau Rodrygo au fost transferati pe bani buni in Europa.