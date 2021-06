Messi si Neymar, evolutii total opuse pentru nationalele lor! Rezultate decise in minutele de prelungire

Cei doi super fotbalisti au incercat sa-si reprezinte tara cu mandrie.

Deseori criticat pentru prestatiile sterse de la nationala, Messi nu a reusit sa fie decisiv pentru Argentina in ultima partida, terminata 2-2, in Columbia. Echipa pregatita de Scaloni a condus cu 2-0 dupa doar 8 minute, insa s-a vazut egalata pe final, in 90+4, atunci cand Juan Cuadrado, fotbalistul lui Juventus, i-a pus mingea pe cap lui Miguel Borja, care a inscris din 8 metri.

De cealalta parte, Brazilia a invins in Paraguay, 2-0, si are un avans marit fata de rivala sa, de 6 puncte dupa tot atatea partide disputate. Neymar, starul lui PSG, a fost one-man show pentru formatia pregatita de Tite si a reusit sa inscrie in minutul 4, pentru ca in finalul meciului sa-i puna mingea pe tava lui Lucas Paqueta, care a inchis tabela.

Evolutiile si reusitele diferite dintre Messi si Neymar nu reprezinta ceva nou, Argentina fiind mai mereu in ultimii ani o formatie care nu a reusit sa se ridice la nivelul rivalei sale, iar mare parte din vina i s-a atribuit, uneori nemeritat, fotbalistului Barcelonei, care nu a reusit niciodata sa se ridice la nivelul de la echipa catalana.