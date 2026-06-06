Reacția lui Gică Hagi după prima victorie la națională: "Fanii să știe asta!"

După un gol anulat eronat al lui Louis Munteanu în prima repriză, România a deschis scorul în minutul 52, prin Florinel Coman, care a primit o pasă excelentă în careu de la Darius Olaru. David Brooks a egalat 10 minute mai târziu pentru galezi, însă Adrian Rus, din centrarea perfectă a lui David Matei, a reușit golul victoriei în minutul 80.

Reacția lui Gică Hagi după România - Țara Galilor 2-1

Gică Hagi s-a arătat mulțumit atât de rezultat, cât și de atitudinea arătată de echipă. După meci, selecționerul a explicat la ce a lucrat în principal la antrenamentele din ultimele zile, dar și ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut la duelul cu galezii.

Hagi a încheiat printr-un mesaj optimist adresat fanilor înaintea meciurilor oficiale din toamnă.

"Orice victorie aduce încredere, aduce curaj în sânul echipei. Am lucrat bine, am arătat că se poate. Sunt lucruri importante pentru grup. Trebuie să creadă mai mult în ei, că pot mult mai mult. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, știam că va fi un meci de tranziție. Am planificat totul bine, iar băieții au dat totul. Ne-au ajutat cele 10 schimbări pentru că era sfârșit de campionat. Bine că s-a terminat așa, că suporterii au plecat fericiți acasă.

Ce mi-a plăcut în această seară? Toți jucătorii au jucat bine. După aceea, curajul de a pune presiune sus, de a merge în terenul advers. Am ieșit la joc. Când am așteptat, am luat gol. Ne-am apărat prea jos la golul primit, am venit cu prea mulți jucători.

Cel mai important e că s-a văzut că se poate. Am rulat 30 de jucători. Va fi greu în septembrie să alegem, dar vom vedea. Sper să fim inspirați, dar mai avem mult de muncă. Suntem doar la început.

Fanii să știe că se poate. Vrem să mergem mai sus, să împingem lucrurile, să avem mai multă încredere în noi. Mi-a plăcut publicul, a fost foarte frumos", a spus Gică Hagi, la Prima TV.