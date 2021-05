Neymar le-a dat planurile peste cap! Cine sunt atacantii doriti de Barcelona dupa ce brazilianul si-a prelungit contractul cu PSG

Barcelona va incerca in aceasta vara sa transfere un atacant.

Jurnalistii argentinieni au anuntat saptamana trecuta ca Messi ar fi dispus sa mai ramana doua sezoane pe Camp Nou, dar una dintre conditiile fotbalistului ar fi fost transferul lui Neymar, alaturi de care Leo isi doreste sa joace.

Brazilianul si-a prelungit, insa, intelegerea cu PSG, iar oficialii catalanilor sunt nevoiti acum sa gaseasca o alta varianta. Potrivit presei din Spania, Joan Laporta a pus ochii pe doi fotbalisti pe care va incerca sa-i aduca la Barcelona la finalul acestui sezon.

Conform Diario Sport, Erling Haaland si Harry Kane sunt atacantii aflati in atentia catalanilor, norvegianul fiind principala tinta a Barcelonei. Jucatorul Borussiei Dortmund este, insa, mai greu de transferat. In primul rand din cauza ca nemtii vor o suma uriasa de bani in schimbul sau, iar in al doilea rand din cauza competitiei acerbe, 'masinaria de goluri' din Bundesliga fiind dorit, printre altele, si de Real Madrid, Manchester City sau Chelsea.

In aceste conditii, Harry Kane pare o varianta plauzibila pentru Barcelona, mai ales ca Tottenham s-ar fi inteles cu fotbalistul asupra plecarii sale de la club, punandu-i o singura conditie: sa nu plece la o rivala din Premier League.