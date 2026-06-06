Victorie, la a doua încercare! La patru zile după amicalul cu Georgia (1-1), care a marcat revenirea sa pe banca tricolorilor după 25 de ani, Gheorghe Hagi (61 de ani) a avut motive de mulțumire.
România a învins Țara Galilor, scor 2-1, la capătul unui meci bun al tricolorilor, găzduit de Stadionul Steaua. Problema e că acum, când urmează sărbătoarea fotbalului mondial, cu ocazia CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), noi vom lua o pauză. Una destul de lungă. Pentru că România a ajuns la al 7-lea Mondial ratat la rând. Iar ai noștri vor sta cu ochii pe televizor când turneul final din Canada, Mexic și SUA bate la ușă.
Naționala revine în acțiune peste trei luni și jumătate
Având în vedere că, după Mondialul din această vară, va porni la drum sezonul fotbalistic 2026-2027 la nivel de cluburi, prima noastră reprezentativă va avea o perioadă destul de lungă de inactivitate. De vreo trei luni și jumătate.
Tricolorii se vor revedea, abia în a treia săptămână din luna septembrie. Pentru că atunci va începe campania din Liga Națiunilor. Aici, România e în Liga B, în grupa a 4-a, alături de Suedia, Polonia și Bosnia. Prima clasată va promova în Liga A, iar locul 2 va juca un baraj de promovare. Ultimul loc va duce în Liga C, în timp ce ocupanta locului 3 va disputa un baraj de menținere în Liga B.
Iată programul României în Liga Națiunilor:
*25 septembrie: Suedia – România
*28 septembrie: România – Bosnia
*2 octombrie: Polonia – România
*5 octombrie: România – Suedia
*14 noiembrie: România – Polonia
*17 noiembrie: Bosnia - România