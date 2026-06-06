Victorie, la a doua încercare! La patru zile după amicalul cu Georgia (1-1), care a marcat revenirea sa pe banca tricolorilor după 25 de ani, Gheorghe Hagi (61 de ani) a avut motive de mulțumire.

România a învins Țara Galilor, scor 2-1, la capătul unui meci bun al tricolorilor, găzduit de Stadionul Steaua. Problema e că acum, când urmează sărbătoarea fotbalului mondial, cu ocazia CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), noi vom lua o pauză. Una destul de lungă. Pentru că România a ajuns la al 7-lea Mondial ratat la rând. Iar ai noștri vor sta cu ochii pe televizor când turneul final din Canada, Mexic și SUA bate la ușă.