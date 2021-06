Asta este anuntul momentului! Neymar i-a blocat transferul lui Mbappe la Real Madrid! Ce a putut sa faca

Neymar nu vrea ca Mbappe sa plece de la PSG.

Contractul lui Mbappe cu PSG expira in vara anului viitor, iar atacantul inca nu si-a prelungit intelegera cu formatia de pe Parc des Princes. Potrivit AS, atunci cand a semnat angajamentul cu clubul parizian pana in 2025, Neymar a pus o conditie: ca Mbappe sa ramana la PSG.

De aceea si declaratia lui Nasser Al Khelaifi, de saptamana aceasta, cand a sustinut ca starul francez va continua sa joace la Paris Saint-Germanin.

"Mbappe este si va continua sa fie jucatorul lui PSG. Nu sunt deloc preocupat de viitorul lui. Nu il vom vinde vreodata si nu va pleca niciodata gratis. Are tot ce ii trebuie in Paris. Unde ar putea sa mearga? Ce club, la nivel de ambitie, poate concura cu PSG astazi?", a declarat presedintele lui PSG pentru L'Equipe.

Mbappe este tinta lui Florentino Perez in aceasta vara. Deocamdata, fotbalistul este in cantonamentul echipei nationale si se concentreaza doar pe un nou triumf european. Cel mai probabil, atacantul francez isi va decide viitorul dupa tureneul final.