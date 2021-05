BREAKING NEWS | Copa America din vara se va desfasura in Brazilia! Anuntul de ultima ora al CONMEBOL

Fotbalul isi reintra in drepturi pe deplin si in America de Sud.

Fiind pusa la indoiala existenta ei in aceasta vara, competitia la care Messi sau Neymar sunt asteptati sa straluceasca a primit unda verde din partea CONMEBOL, dupa ce Brazilia a reusit sa indeplineasca toate cerintele de siguranta pentru formatiile participante si a rezolvat problema tarii organizatoare, conform comunicatului oficial.

Initial, Argentina si Columbia erau cele care trebuiau sa gazduiasca partidele, insa problemele cauzate de pandemia de coronavirus nu au permis guvernelor celor doua tari sa accepte riscurile care erau implicate cu disputarea meciurilor si gazduirea echipelor.

Amanata pentru un an, precum Campionatul European, Copa America va incepe pe 13 iunie, iar marile forte Argentina si Brazilia doresc sa puna mana pe trofeu, in ciuda conditiilor si perioadei ciudate prin care a trecut si fotbalul in ultimul an.