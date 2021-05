"E absurd sa spui asta! Nici macar nu o cunosc!" Reactia lui Neymar dupa ce s-a aflat motivul pentru care si-a incheiat colaborarea cu Nike

Neymar a reactionat dupa acuzatiile de agresiune sexuala care au aparut in presa din toata lumea.

Jurnalistii americani au scris recent ca motivul pentru care Neymar si-a incheiat colaborarea cu Nike este reprezentat de o acuzatie de agresiune sexuala a unei angajate a companiei, careia fotbalistul i-ar fi cerut favoruri sexuale.

Fotbalistul a reactionat, aparandu-se. Starul lui PSG a spus ca cei de la Nike nu i-au spus niciodata nimic despre aceasta acuzatie, desi se presupune ca a avut loc in 2016, iar pana in 2019 fotbalistul a participat la mai multe actiuni alaturi de companie.

"Este absurd sa sustii ca mi s-a incheiat contractul pentru ca nu am dovedit buna-credinta. Este o minciuna. Nu mi-au dat posibilitatea sa ma apar. Nici macar nu stiu cine este acea persoana care a fost jignita. Nu o cunosc! Nu am avut nicio relatie cu ea. Nici macar nu am avut prilejul sa vorbim, sa cunosc motivele reale ale problemei.

In 2017, 2018, 2019 am fost la actiuni, campanii, numeroase filmari, si nu mi-au spus nimic. O chestie atat de serioasa si nu au facut nimic. Cine sunt responsabilii?", a declarat Neymar.

Jucatorul lui PSG a mai fost acuzat de agresiune sexuala si in 2019, de o femeie din Brazilia, care a sustinut si faptul ca fotbalistul ar detine o retea de prostitutie de lux.