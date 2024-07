Noua perlă a galacticilor, criticată dur de fani după eliminarea Braziliei de la Copa America: "Pentru numele lui Dumnezeu, taci!"

Uruguayenii au comis 26 de faulturi pe parcursul meciului, pe care l-au încheiat în inferioritate numerică după eliminarea lui Nahitan Nandez, pentru o intrare dură asupra atacantului Rodrygo (74).

Uruguay a rezistat atacurilor braziliene până la loviturile de departajare, unde portarul Sergio Rochet a apărat şutul lui Eder Militao, înainte ca Douglas Luiz să expedieze mingea în bară.

După trei victorii în faza grupelor, Uruguay a trecut şi de sferturi, urmând să înfrunte în penultimul act Columbia, care a spulberat cu scorul de 5-0 pe Panama. În cealaltă semifinală de la Copa America, Argentina, campioana en titre, va avea ca adversară echipa Canadei.

După eliminarea de la Copa America, jucătorul de 17 ani a făcut niște declarații care au stârnit nemulțumirea fanilor reprezentativei Selecao.

"Vinicius, Rodrygo și Eder Militao au câștigat Champions League și ar fi putut fi în vacanță, dar au venit aici, pentru că a fost visul lor. Am petrecut 37 de zile în cantonament, în soare, făcând ceea ce este necesar pentru a câștiga Copa America. Din păcate, nu a mers. Sper că poporul brazilian este cu noi", a declarat Endrick.

"Ești serios, Endrick?", "Ne faceți o favoare că veniți la națională?", "La națională nu ești în vacanță", "Pentru numele lui Dumnezeu, taci" sunt doar câteva dintre mesajele apărute pe rețelele de socializare.

