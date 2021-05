Neymar i-a transmis un mesaj emotionant lui Suarez! Ce a postat brazilianul dupa cucerirea titlului cu Atletico Madrid

Atacantul de 34 de ani a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei in acest sezon, aducandu-si contributia la acest succes prin 21 de goluri si 3 assist-uri reusite in 32 de meciuri.

Dupa victoria din ultima etapa a campionatului si cucerirea trofeului, Suarez a fost felicitat de fostul sau coechipier, Neymar, care a postat un mesaj emotionant pe contul sau de Instagram.

Starul brazilian de la PSG a scris ca se bucura pentru succesul lui Suarez, care merita sa fie incoronat campion al Spaniei pentru calitatile sale.

La finalul meciului dintre Valladolid si Atletico Madrid, atacantul uruguayan a fost extrem de emotionat, fiind filmat in timp ce vorbea plangand cu familia prin apel video.

This is what it meant to Luis Suarez ❤️pic.twitter.com/t38iiD9HLd