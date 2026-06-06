În urmă cu un an, Matei evolua pentru CSA Steaua, în Liga 2. Cumpărat de Universitatea Craiova, tânărul jucător a devenit unul dintre cei mai buni jucători U21 din Superliga, a cucerit eventul cu oltenii, iar acum a fost folosit de Gică Hagi în ambele meciuri amicale: 1-1 cu Georgia și 2-1 contra Țării Galilor.

Reacția lui David Matei după România - Țara Galilor 2-1

După partida cu galezii, în care a pasat decisiv la golul lui Adrian Rus, David Matei a fost tot un zâmbet la zona mixtă. A explicat ce i-a spus Gică Hagi și a arătat că este cu picioarele pe pământ în ciuda unui an senzațional.

"Nu știu dacă sunt un pariu. Am fost chemat, mi-am făcut treaba pe teren și sper să am cât mai multe selecții. La 19 ani, să primești vestea că ești la națională... o veste mai bună nu se putea!

Îmi doream să fiu la națională, dar nu mă gândeam că într-un timp atât de scurt să realizez toate astea. Selecționerul mi-a spus să nu-mi fie frică și să dau totul pe teren. M-a felicitat după meci, dar acum nu poate să mă ridice în slăvi. N-am făcut nimic încă. Sunt la început. Mi-a zis să o țin tot așa.

Chimia de la Craiova a funcționat destul de bine în seara asta. Probabil mă voi mai întâlni cu ocazia de a marca. Sper ca data viitoare să intre. Da, un an senzațional. Cupă, campionat și convocare la națională. Mai mult de atât nu cred că puteam să realizez.

Cred că s-a văzut pe teren că n-am avut emoții. Când intru pe teren, uit de tot. Doar încerc să-mi fac treaba. Este o onoare să joc pentru echipa națională. Îmi doresc să evoluez cât mai mult și sper ca în toamnă să facem niște meciuri bune și să câștigăm.

Am încercat să absorb tot ceea ce a spus selecționerul. Am încerca să mă învețe foarte multe chestii și sper că am înțeles.

Am luat tricoul lui Brooks. M-am dus la final, chiar am vrut un tricou de la el. Îmi place mult din Premier League și de aceea", a spus David Matei, la zona mixtă, după România - Țara Galilor 2-1.